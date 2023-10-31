屋崙最大索賠案 麗笙酒店少付逾40萬薪資 通告限45天補發

屋崙麗笙酒店未付員工薪資超過40萬，為該市史上最大規模。（電視新聞截圖）

據信使報（Mercury News）報導，屋崙 體育館附近的麗笙酒店（Radisson Hotel）連續10個月少付酒店員工工資40萬餘元，成為該市史上最大的索賠案。

屋崙市歷時三年的調查結果顯示，128名酒店員工在近一年的時間裡總共少領了40萬4491元的工資。據屋崙市「工作場所和就業 標準部」（Department of Workplace and EmploymentStandards，DWES）稱，位於Edes大道、屋崙體育館以南不到一哩處的麗笙酒店，在2019年7月至2020年4月期間，未能向其房間清潔員、前台及其他員工支付正確的最低工資標準。

具體而言，根據選民於2018年批准的Z提案，不參加雇主醫療保險 的酒店員工有權獲得至少每小時20元的工資。然而，麗笙酒店卻非法支付了該市規定的每小時15元的最低工資，該標準僅適用於選擇醫療保險的員工。

在對會計紀錄進行詳細檢查後，屋崙官員25日向酒店總經理吳東尼(音譯，Tony Ng）發出了通知，告知了這些違反Z提案，也稱為「酒店最低工資和人性化工作量條例」（Hotel Minimum Wageand Humane Workload Ordinance）的行為。

麗笙酒店現在必須對128名工資過低的員工進行賠償，並在收到賠償決定書後45天內將40萬4491元的補發工資進行分配。雖然目前還不清楚每位酒店員工有權獲得多少賠償，但如果平均分配，每位員工將獲得3160元的賠償。

麗笙酒店管理層可在12月15日之前對「工作場所與就業標準部」的裁決提出上訴；此外，檢察長辦公室也可能對雇主提起民事訴訟，以確保補發工資。

DWES主任艾斯皮亞(Emylene Aspilla)説，大約有20起類似的調查正在進行中，她的工作人員正在努力加快這類補發調查的時間表，

東灣可持續經濟聯盟（East Bay Alliance for a Sustainable Economy）的活動副主任托尼（Isaiah Toney）説，工資盜竊是美國最常見的財産犯罪形式：「工人們很少有機會伸張正義的原因之一，是缺乏有資源的執法機構來確保良好的商業和勞工慣例得到維護，」他説，「我們的城市必須繼續投資於東灣可持續經濟聯盟，以確保對屋崙工人的保護。」

2019年期間，第二起最大的工資盜竊案發生在位於 Hegenberger路的假日酒店（Holiday Inn &Suites）。屋崙官員貝倫斯（Matt Berens）表示，這一問題已經解決。