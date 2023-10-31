「快得嚇人」 Apple發布最新晶片 揭曉有史以來最強M3系列

發布會開頭，充滿萬聖節鬼魅氣氛的Apple環形大樓。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

萬聖節前夜，蘋果公司(Apple ）30日晚間在線上舉行名為「快得嚇人（Scary Fast)」發布會。

當天下午5時，發布會線上開始。短暫的Apple產品廣告後，鏡頭帶領觀眾來到充滿萬聖節鬼魅氣氛的Apple總部環形大樓。在黑暗的迷霧中走出一個人影，正是Apple執行長庫克 （Tim Cook)。

庫克回顧了Apple產品改變世界的輝煌歷史，同時引出今天的主題，Apple最新的晶片 產品以及使用最新晶片的Apple電腦。

接著Apple硬體科技高級副總裁斯洛基（Johnny Srouji)在實驗室裡開始介紹Apple最新的M3系列晶片，稱其為第一個在個人電腦上使用3奈米工業切割技術的晶片。他表示，M3系列最大的進步來自於其下一代的GPU技術，實現了Apple在圖像建築方面最大的跨越。特色是「動態快取（dynamic caching)」。

發布會接下來介紹了M3系列在網格著色（mesh shading）、光線追蹤（ray tracing）等圖像技術方面的優勢，以及在節能、速度、個人化和便攜性方面的優點，同時點出此次發布會的主題「快得嚇人（Scary Fast)」，意指M3晶片讓Apple電腦速度驚人。