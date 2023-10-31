舊金山擬立法 簡化小企業申請

為留住更多企業，舊金山研擬小企業申請簡化立法。（記者李怡／攝影）

由舊金山 市議員殷嘉立（Joel Engardio）、麥德誠（Matt Dorsey）、梅義加（Myrna Melgar）和司嘉怡（Catherine Stefani）共同發起的「小商業精簡立法」（small business streamlining legislation），30日在市議會土地使用和交通委員會進行公聽。這項立法若通過，預計可帶來高達3億元的經濟效益，並為舊金山創造多達2400個新就業 機會。

根據這項立法，對規畫法規的修改將有助於放寬五個主要類別的限制，包括允許樓宇底商有更多商業用途，解除酒吧和餐廳的限制，為音樂場所納入新的酒類許可證簡化要求，為夜間娛樂場所、酒吧和餐廳提供優先許可辦理。

底商一般指整個樓宇的一層、二層或／和地下層的用途為商業的建築形式。

這項新立法是建立在舊金山市長布里德提出的「支持小型商業的開業和經營方式，包括改革新法，以及新設立新的辦證中心，讓小商業許可證件的辦理都集中在一起，提高效率。」的倡議基礎上

布里德表示：「舊金山在消除繁文縟節和為小型企業開業和經營提供財政激勵方面，取得了重大進展。無論是消除官僚主義、免除小企業第一年的經營費用，還是推出一站式許可證中心，我們的目標都是為提升小企業的經營水準。當小企業蓬勃發展時，我們的社區和城市就會蓬勃發展。 」

此立法是建立在H提案之上。H提案於2020年11月獲得選民通過，要求市政府將多地區小企業許可申請流程縮短至30天，並放寬分區限制，允許企業提供更多樣化的服務組合，無需經過漫長的授權流程。

自2021年1月H提案啟動以來，已有超過4200個小企業申請從計畫中受益。 第一年免費，是免除符合資格的企業的初始註冊費、初始許可證費、第一年許可證和其他適用費用。自2021年啟動第一年免費計畫以來，已有5400多家企業申請，截止到目前，已有3600多家企業受益於費用減免，總額高達220餘萬元。

這些針對小型商業的立法改革和第一年免費計畫，都是布里德在2023年初提出的發展市中心經濟舊金山未來路線圖的組成部分。策略是讓創業和發展業務變得更容易。簡化城市申請流程，並降低成本鼓勵更多企業在舊金山開業並留住更多企業。