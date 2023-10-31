舊金山市議員明年選舉 溫和派激戰進步派

政治專家認為，舊金山溫和派有機會在2024年市議員選舉中打敗進步派。圖為舊金山溫和派市議員殷嘉立。（美聯社）

前舊金山 華裔市議員馬兆明（Gordon Mar）2022年在日落區市議員選舉中，以幾百票之差敗給溫和派候選人殷嘉立（Joel Engardio），寫下了歷史新頁，因為在舊金山20多年來的市議員選舉中，從來沒有任何挑戰者能成功打敗現任議員當選。

在舊金山選民罷免進步派地檢長博徹思（Chesa Boudin）和三名學區委員後，殷嘉立去年乘著這股熱潮，在競爭激烈的日落區市議員選舉中勝出。支持殷嘉立的溫和派民主黨 人稱，殷嘉立的勝利是舊金山政治一項巨大的變化。

舊金山紀事報表示，舊金山目前的政治是否明顯右傾，以及溫和派是否能抓住這一問題乘勝追擊，將在2024年11月的選舉中接受嚴正考驗。屆時選民將選出六名市議員，進而決定市長布里德（London Breed）是否有機會連任。

隨著人們對市政不滿的情緒日益高漲，溫和派希望有更多像殷嘉立這樣的候選人上台。在另一方面，進步派則正在與他們應該對舊金山弊病負責的說法對抗。

在溫和派人士的眼中，決定明年競選連任的市議員潘正義（Dean Preston）和陳詩敏（Connie Chan）是他們屬意的保守派人士，他們也希望中間派候選人，例如市議員盧凱莉（Hillary Ronen）和佩斯金（Aaron Peskin），能再度勝出。如果這些現任市議員能成功當選連任，2024年對舊金山的進步派來說，將會是重大挫敗的一年。

過去30年來一直擔任舊金山政治人物顧問的羅斯（Jim Ross）說：「這是有機會的，但需要大量人力、志工和資源。」

不過，羅斯也表示，要趕走在自己的選區長期經營的政治人物是很困難的，因此他並不認同2024年將是「溫和派年」。

溫和派政治組織GrowSF共同創人巴斯（Steven Buss）認為，進步派在過去十年裡讓舊金山人失望了，選民已經受夠了，因此，像殷嘉立這樣具有「常識」的候選人將會當選。

巴斯說：「在選舉結束後，我預期很多人會說舊金山變了，這個說法其實是錯誤的。事實是，是選民意識到他們一直投票 給那些不適合做這份工作的人。」