無人車業務 舊金山擬加碼限制

舊金山市議長佩斯金提議立法再加碼，以限制無人車業務的擴展。（記者李怡／攝影）

加州 車管局（DMV）本月稍早宣布立即暫停Cruise自動駕駛汽車（AV）的擴張服務和試運行許可證，理由是因為考慮到大眾的交通安全問題。舊金山 市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）日前提議立法再加碼，以限制無人車向快遞運輸等業務的擴展。

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）曾提出立法，禁止在無人駕駛車進行包裹遞送活動。佩斯金提出的這項新法案，則要求對無人車公司申請停車場和充電中心提出更嚴格的審查要求。

佩斯金表示，他的法案彌補了現行法律中的一個漏洞，既允許自動駕駛出租車公司在未經適當審查的情況下，就可以建立車隊充電中心。 無人車公司目前的策略是先租用停車場，幾個月後在停車場內大量安裝充電樁。佩斯金與陳詩敏所提議的新法案正在規畫委員會進行審查。如通過，將提交市議會進行公聽與投票表決。目前該提案得到大多數市議員的支持。

舊金山市議會之所以限制無人車業務的進一步擴張，除了考慮到道路安全等問題之外，還擔心無人車的擴張，會對基礎勞工的就業造成強烈的衝擊。他們擔心無人車的發展會取代居民「一哩生活圈」的服務，如對居民快遞業務、充電便利站、以及社區停車場業務的衝擊等。

質疑佩斯金立法提案的聲音則表示，以限制無人車在舊金山市中心建立充電中心的方式，恐怕很難限制其發展。無人車公司完全可以在城市外建立停車場和充電站，再返回到城市服務 。

卡車司機團體日前在無人駕駛汽車品牌Cruise母公司通用汽車（General Motors）的舊金山總部大樓前集會抗議，要求該公司對其屬下的無人駕駛汽車進行管控。在擔心無人車安全性的同時，司機們也對自己的工作可能會被剝奪而感到不安。

今年1月提出的加州眾議會AB 316法案，要求禁止無人貨車運送超過1萬磅的貨物，除非有人坐在車上。 儘管收到多數投票支持，卻被州長紐森 否決。 「這項法案對於無人汽車的監管和監督來說，並沒有必要。」紐森在否決聲明中寫道。

DMV和加州公用事業委員會（CPUC）對自動駕駛汽車有著重疊的管轄權。舊金山市政府先前曾要求CPUC規定，自動駕駛汽車滿足安全要求後再授權其在舊金山進行擴張服務。