聖荷西新警隊 打擊零售盜竊

聖荷西市零售盜竊犯罪率飆升，決策者成立了一支新的警察隊伍來阻止零售盜竊。（Getty Image）

對希望從聖荷西零售商 貨架上搶走商品的竊賊來說，這個假期可能會感到棘手一些。由於2021至2022年期間，聖荷西市零售盜竊犯罪率飆升了25%，該市決策者上周成立了一支新的警察隊伍來阻止零售盜竊。

聖荷西市議會一致批准在聖荷西警察局（SJPD）內成立一個「有組織零售盜竊調查小組」（Organized Retail Theft Detail），負責收集情報、追蹤犯罪統計數據和模式，以確定犯罪熱點、抓捕罪犯並降低零售犯罪率。該小組將有一名全職調查員和四名兼職調查員。

聖荷西市一些店主表示，現在正進入假日購物，時機正佳。聖安娜街（Santana Row）Yeti店經理梅爾（Jack Meir）說，該店開業僅兩個月，就損失了價值近1000美元的商品。他告訴「聖荷西焦點報」（SJ Spotlight）記者：「到目前為止，我們在假期會議上討論的都是雇用更多的季節性工人，以便有更多的看守人員在現場。安全是我們最重視的事情。」

在聖荷西，去年共報告了 5756 起零售盜竊案，這也是一個全國性的趨勢。根據美國商會（U.S. Chamber of Commerce）統計，全國零售業盜竊案造成的經濟損失高達 1257 億元，工資損失達 392 億元，加州 的經濟損失達 190 億元。加州於 2022 年通過參議院第 154 號法案設立了 「有組織零售盜竊預防補助金計畫」（Organized Retail Theft Prevention Grant Program），以預防和應對有組織零售盜竊。

聖荷西警局從州政府獲得近 850萬元，用於啟動一項為期三年的計畫。SJPD是加州獲得資助的 38 個執法機構之一，其中一半以上的資金將用於支付分析師的工資和警官的加班費，以積極主動地巡邏購物中心，阻止犯罪。

執法人員將與地方檢察官攜手，支持起訴工作，並與零售商合作逮捕罪犯。

資金中近 350 萬元將用於資助包括指紋掃描儀、取證軟件在內的技術，以及汽車和無線電設備。聖荷西警察局還將購買300台車牌閱讀器，幫助在熱點地區抓獲竊賊。

聖荷西市議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）敦促警方，關注東聖荷西的小家族企業。他說，小商店的失竊案往往無人報案，迫使店主在白天鎖上店門或搬到市內其他地方。「這給大眾留下了商店不營業的印象，也造成了不受歡迎的購物體驗，」他說，警局表示將對小企業的熱點區域進行排查。

市長馬漢（Matt Mahan）對與檢察官合作確保追究小偷責任的努力也表示了讚賞。