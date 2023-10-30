原汁原味台灣夜市「灣區台灣YA市呀」逾3000人次同樂

FASCA三太子大鼓表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）

「灣區 台灣YA市呀」29日把台灣夜市原汁原味搬到金山灣區僑教中心。這場「灣區台灣YA市呀」由FASCA海外青年文化志工大使舊金山分會、北加州 中文學校聯合會， 及金山灣區僑教中心文化種子老師團隊聯合主辦。包含台灣小吃區、童玩遊戲區、親子 活動區、台灣文化區、僑社攤位區及舞台表演區等6大主題區，好吃又好玩。活動吸引逾3000人次主流社區、各年齡層僑胞及各族裔人士參加。

小吃區有灣區著名的「萬巒豬腳」、「濃豆乳」、「一本初衷茶葉蛋」、「阿美廚房」、「美食小確幸」、「士林大雞排」。炒米粉、紅豆餅、米粉湯、甘蔗汁、棉花糖、醃芭樂、臭豆腐和珍珠奶茶等，讓僑胞吃到思鄉的味道，也讓國際友人體驗台灣好滋味。

童玩遊戲區有飛鏢射氣球、空中接沙包、板上乒乓球、彈珠台開打等，好玩又有趣，小朋友都大呼過癮。文化區有布袋戲台、台北101紙雕、蝴蝶串珠配飾、鳳梨剪紙等。親子遊戲區有扯鈴、畫臉、以球傳情等活動。

這次的夜市活動起源於僑委會國際青年親善大使劉震晏的發想。他參與僑委會國際青年親善大使選拔活動，以台灣夜市為好吃又好玩的主題企畫，從來自全球百位參選者中脫穎而出。希望透過台灣夜市企畫，讓更多美國友人認識台灣。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，非常高興參加今天的台灣夜市活動，還說這是自己第一次大白天參加夜市活動，因為在台灣夜市通常是5點開始營業，而且愈晚生意越好。他打趣說：「今天主辦單位害怕大家晚上吃太多，消化不良。所以改在白天舉行。請大家待會兒盡量吃盡量喝，大不了晚上不要吃。」

賴銘琪說，自己外交工作34年，有超過23年在美國服務。「最懷念的就是台灣美食。台灣位居東西文化的交匯點，有世界各國美食的優點。美國CNN曾經舉辦世界各地美食的比賽，台灣是第一名。主辦方準備了很多精彩節目，相信大家會度過充實的一天。」

金山灣區僑教中心主任莊雅淑說：「看到這麼多僑界的好朋友來到僑教中心，一起體會台灣夜市之美，真的非常感動。」她指出，這次夜市主要是來自獲得僑委會「國際親善大使」選拔第一名劉震晏同學的企畫。「希望能通過台灣的美食來交朋友。感謝百位志工的協助，才能讓台灣夜市原汁原味呈現在北加州。」