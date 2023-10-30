我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不給糖就搗蛋」能玩到幾歲？ 青少年也想玩

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

原汁原味台灣夜市「灣區台灣YA市呀」逾3000人次同樂

記者徐蓓蓓／密爾比達報導
FASCA三太子大鼓表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）
FASCA三太子大鼓表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）

灣區台灣YA市呀」29日把台灣夜市原汁原味搬到金山灣區僑教中心。這場「灣區台灣YA市呀」由FASCA海外青年文化志工大使舊金山分會、北加州中文學校聯合會， 及金山灣區僑教中心文化種子老師團隊聯合主辦。包含台灣小吃區、童玩遊戲區、親子活動區、台灣文化區、僑社攤位區及舞台表演區等6大主題區，好吃又好玩。活動吸引逾3000人次主流社區、各年齡層僑胞及各族裔人士參加。

小吃區有灣區著名的「萬巒豬腳」、「濃豆乳」、「一本初衷茶葉蛋」、「阿美廚房」、「美食小確幸」、「士林大雞排」。炒米粉、紅豆餅、米粉湯、甘蔗汁、棉花糖、醃芭樂、臭豆腐和珍珠奶茶等，讓僑胞吃到思鄉的味道，也讓國際友人體驗台灣好滋味。

童玩遊戲區有飛鏢射氣球、空中接沙包、板上乒乓球、彈珠台開打等，好玩又有趣，小朋友都大呼過癮。文化區有布袋戲台、台北101紙雕、蝴蝶串珠配飾、鳳梨剪紙等。親子遊戲區有扯鈴、畫臉、以球傳情等活動。

這次的夜市活動起源於僑委會國際青年親善大使劉震晏的發想。他參與僑委會國際青年親善大使選拔活動，以台灣夜市為好吃又好玩的主題企畫，從來自全球百位參選者中脫穎而出。希望透過台灣夜市企畫，讓更多美國友人認識台灣。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，非常高興參加今天的台灣夜市活動，還說這是自己第一次大白天參加夜市活動，因為在台灣夜市通常是5點開始營業，而且愈晚生意越好。他打趣說：「今天主辦單位害怕大家晚上吃太多，消化不良。所以改在白天舉行。請大家待會兒盡量吃盡量喝，大不了晚上不要吃。」

賴銘琪說，自己外交工作34年，有超過23年在美國服務。「最懷念的就是台灣美食。台灣位居東西文化的交匯點，有世界各國美食的優點。美國CNN曾經舉辦世界各地美食的比賽，台灣是第一名。主辦方準備了很多精彩節目，相信大家會度過充實的一天。」

金山灣區僑教中心主任莊雅淑說：「看到這麼多僑界的好朋友來到僑教中心，一起體會台灣夜市之美，真的非常感動。」她指出，這次夜市主要是來自獲得僑委會「國際親善大使」選拔第一名劉震晏同學的企畫。「希望能通過台灣的美食來交朋友。感謝百位志工的協助，才能讓台灣夜市原汁原味呈現在北加州。」

FASCA五大文化技藝小組也現場進行了舞獅、雜耍、三太子大鼓、扯鈴和舞蹈表演。還進行了小朋友萬聖節服裝走秀比賽和親子遊戲競賽的頒獎。

國際青年親善大使Senior FASCA 劉震晏企畫這次活動。（記者徐蓓蓓╱攝影...
國際青年親善大使Senior FASCA 劉震晏企畫這次活動。（記者徐蓓蓓╱攝影）
童玩區「飛鏢射氣球」吸引小朋友。（記者徐蓓蓓╱攝影）
童玩區「飛鏢射氣球」吸引小朋友。（記者徐蓓蓓╱攝影）
後排左起，僑教中心莊雅淑主任、駐舊金山台北經文處長賴銘琪和北加州中文學校聯合會主...
後排左起，僑教中心莊雅淑主任、駐舊金山台北經文處長賴銘琪和北加州中文學校聯合會主席單聖玲與FASCA老師、同學合影。（記者徐蓓蓓╱攝影）
文化區台灣文化展台。（記者徐蓓蓓╱攝影）
文化區台灣文化展台。（記者徐蓓蓓╱攝影）

灣區 親子 加州

上一則

萬聖節盤點十大凶宅 夜裡莫名亮燈

下一則

為存錢買房 成年兒女搬回父母家

延伸閱讀

旅美青年企畫灣區「台灣YA市呀」臭豆腐賣13元仍大排長龍

旅美青年企畫灣區「台灣YA市呀」臭豆腐賣13元仍大排長龍
「灣區台灣YA市呀」 原汁原味台灣夜市搬到灣區

「灣區台灣YA市呀」 原汁原味台灣夜市搬到灣區
灣區印度出生居民大增 25萬人足構成第4大城

灣區印度出生居民大增 25萬人足構成第4大城
華埠聖瑪麗廣場升旗典禮 僑學界出席

華埠聖瑪麗廣場升旗典禮 僑學界出席
南灣雙十升旗 賴銘琪：民主制度在華人社會是可行的

南灣雙十升旗 賴銘琪：民主制度在華人社會是可行的

熱門新聞

北加州Airbnb房東傑姆澤公寓因房客堵塞馬桶，整個屋子遭水淹，損失慘重。（ABC 7）

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

2023-10-22 21:13
孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

2023-10-29 20:46
最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

2023-10-29 19:29
因建築設計受到歡迎的Crocker Galleria 購物中心，只剩下三家租戶，商場內人煙稀少。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心購物中心 Crocker Galleria只剩下三租戶

2023-10-23 22:25
震源中心位於舊金山國際機場附近。（翻攝自美國地質調查局）

灣區突發4.0級地震 震央位於機場附近

2023-10-27 22:16
今年美國鼠患最嚴重的城市年度名單，舊金山排名第五。（Unsplash）

全美鼠患最嚴重城市 舊金山排第5 沙加緬度居第33

2023-10-25 02:12

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅
孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨