驅逐禁令解除 阿拉米達縣出現逼遷高潮 上周出庭房客數創紀錄

新冠疫情之後，驅逐禁令解除， 東灣大批欠租房客面臨逼遷。(Getty Images)

海沃市阿拉米達縣法院出現一批又一批欠繳房租房客，坐滿法院二樓的走廊長椅，等待法官判決他們是否必須於10月底遷出承租住所。許多欠繳房租房客向法官提出各種理由。有些人說錢都花在離婚費上去了，更多的人稱疫情 期間丟了工作，沒有收入，繳不起房租。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，新冠疫情期間，政府實施驅逐禁令 (pandemic moratorium) ，禁止房東 因房客欠繳房租而動用驅逐房客令。而今驅逐禁令解除。許多因為無法如期收取房租，面臨繳納房貸壓力的房東終於鬆了一口氣。

阿拉米達縣房客驅逐禁令於今年4月底解除，屋崙市於7月，柏克萊市於8月相繼解除驅逐禁令。灣區 許多城市早於2021年即解除禁令，禁令解除後大批欠繳房租房客遭法庭明令驅逐。東灣地區驅逐禁令解除時間稍晚。

禁令解除後，房東鬆了一口氣，欠繳房租房客卻緊張萬分。阿拉米達縣頒發驅逐令法庭上周出庭房客人數創下紀錄。根據統計，阿拉米達縣法庭2019年全年處理3477宗驅逐房客案件，今年從5月開始，法庭已經處理2953宗驅逐案件。而且案件堆積預測將持續增加，創下該縣驅逐房客新紀錄。

盧比歐 (Yvette Rubio) 2019年與她的前夫，四個孩子於聯合城租下一個雙臥房公寓。盧比歐是一名清潔工人，從一開始，盧比歐就一直拖欠房租，不過最後總能補清所欠房租。新冠疫情來襲時，盧比歐不幸遭解聘。從2022年7月開始，盧比歐就沒再繳過一次房租。

盧比歐的房東烏塔多 (Armando Hurtado) 向法院提出驅逐房客要求，然面臨驅逐禁令。烏塔多今年再次向法院提出房客驅逐令。希望能取得驅逐禁令停止後，房客盧比歐所欠的1萬4500元房租。他表示，盧比歐全部積欠房租高達3萬5000元。

烏塔多表示，房客不但不繳房租，而且不清掃承租的公寓，造成停車道堆滿垃圾。由於這個因素，他甚至收到市府所發警告。他說，房子租給這種惡房客是一場噩夢。

東灣租屋協會 (the East Bay Rental Housing Association) 指出，房客不繳房租得到保護，這等於要房東提供免費住所，同時房東必須繼續繳付房貸利息，其結果，東灣地區欠繳房租總額高達10億元，而東灣15%房東面臨因無法按期繳納房貸，房屋遭銀行取回拍賣的命運。