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地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

紐森訪中最後1天 見上海市長推進氣候合作 訪特斯拉工廠

編譯組／沙加緬度29日電
紐森與上海市長龔正會談。（州長辦公室提供）
紐森與上海市長龔正會談。（州長辦公室提供）

加州州長紐森29日與上海市長龔正簽署雙方合作諒解備忘錄 (the Memorandum of Understanding) ，同時參觀全球電動車產能最高的特斯拉上海超級工廠 (Tesla Shanghai gigafactory)，結束為期一周的中國行。

紐森訪中最後一天活動首先拜會上海市長，且與其他上海市府官員會面。加州與上海同時簽署有關保護環境，對抗氣候變遷，加強環保清潔交通工具，推動適應氣候變遷政策的合作諒解備忘錄。

紐森表示，已故聯邦參議員范士丹 (Dianne Feinstein) 1980年擔任舊金山市長期間，即與上海市建立舊金山 - 上海姊妹市關係，隨後數十年間，加州與上海關係密切。舊金山與上海是中、美兩國第一個建立姊妺市關係城市。紐森強調，他曾多次訪問上海，每次來到這個大都會，都強烈感受到上海迅速進步的情況。

紐森說，加州非常榮幸，能在過去所建立堅強的友誼基礎上，與上海加強對抗環境變遷，這些政策包括清潔港口，減少運輸交通帶來的污染，同時加速轉移到全面電動車。

紐森州長隨後參訪特斯拉上海超級工廠，加州代表團參觀工廠內的零組件裝配線。特斯拉上海超級工廠每周生產數千輛電動車。特斯拉上月宣布，上海超級工廠已總共生產200萬輛電動車，為全球電動車生產線產能最高的工廠。

紐森州長上周宣布州府將撥出4050萬元，於加州高速公路沿線26個地點，設置270個快速電動車充電站。這筆4050萬元基金來自拜登總統所提的基礎建設法案。根據加州州府，加州將從基建法案中取得3億8000萬元基金，設置長達6600哩的電動車交通幹道。這些交通幹道中，平均每50哩就會有一個快速電動車充電站。

紐森州長最後於上海浦東國際機場與美聯航空公司領導會面，慶祝舊金山與上海即將恢復每日航班，同時增加兩個城市之間航班次數。

紐森上周與中國最高領導人習近平、中國高階官員會面時，曾討論推展加州與中國之間的旅遊業，以及增加來往中國與加州之間航班的重要性。

紐森參觀上海特斯拉超級工廠。(州長辦公室提供)
紐森參觀上海特斯拉超級工廠。(州長辦公室提供)

加州 紐森 電動車

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