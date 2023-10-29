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灣區印度出生居民大增 25萬人足構成第4大城

編譯廖宜怡／綜合28日電
灣區印度出生居民人口過去十年來大幅增加。（Getty Images）
灣區印度出生居民人口過去十年來大幅增加。（Getty Images）

印度於今年稍早成為全球人口最多的國家，而在過去十年裡，灣區也發生類似的變化：出生在印度的居民已成為聖他克拉拉縣和阿拉米達縣最大的移民群體。

新公布的人口普查數據顯示出，灣區印度移民人口的增長速度比想像中更驚人，目前約有共25萬名印度出生的居民居住在聖他克拉拉縣和阿拉米達縣，總人數足以構成灣區第四大城市。

聖荷西信使報（Mercury News）稱，受到聯邦移民政策和矽谷尋求高科技人才的推動，印度移民來到灣區的方式簡單但具有象徵意義。他們最初大部分居住在南灣桑尼維爾（Sunnyvale），漸漸往南進入密爾比達（Milpitas），再往東移動到佛利蒙（Fremont），現在擴大到都布林（Dublin）。根據數據，2022年，灣區幾個郵遞區號超過五分之一的居民是出生在印度。

38年前從印度來到聖荷西的索達（Bharti Sodha）見證了印度移民在灣區的顯著成長。她回憶，因為南灣當時沒有印度餐廳，她的妹妹必須開車帶他們一家人到柏克萊才吃得到印度菜。

現在，光是在佛利蒙就有六家專門銷售印度流行食品的店，更不用說還有十幾家印度超市或雜貨店了。北加州板球協會（Northern California Cricket Association）稱，柏克萊甚至還有一個專賣印度傳統服飾紗麗的地區。

根據美國人口普查局上個月公布的2022年「美國社區調查」（American Community Survey）報告，印度出生居民人口在灣區五個縣不斷增長，最集中的地區是南灣和東灣，他們的人口於2018年首次超過墨西哥出生居民的人口，這一增長趨勢自此沒有放緩。

1990年的人口普查數據顯示，聖他克拉拉縣當時只有不到2萬名印度裔居民，阿拉米達縣也只有1萬4000名，這些數字包括了印度出生和非印度出生的居民。現在，聖他克拉拉縣光是印度出生的居民就有14萬8000人，占該縣總人口的8%，阿拉米達縣印度出生的居民有10萬零4000人，占該縣總人口的6%。

印度 灣區 移民

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