灣區印度出生居民大增 25萬人足構成第4大城

灣區印度出生居民人口過去十年來大幅增加。（Getty Images）

印度 於今年稍早成為全球人口最多的國家，而在過去十年裡，灣區 也發生類似的變化：出生在印度的居民已成為聖他克拉拉縣和阿拉米達縣最大的移民 群體。

新公布的人口普查數據顯示出，灣區印度移民人口的增長速度比想像中更驚人，目前約有共25萬名印度出生的居民居住在聖他克拉拉縣和阿拉米達縣，總人數足以構成灣區第四大城市。

聖荷西信使報（Mercury News）稱，受到聯邦移民政策和矽谷尋求高科技人才的推動，印度移民來到灣區的方式簡單但具有象徵意義。他們最初大部分居住在南灣桑尼維爾（Sunnyvale），漸漸往南進入密爾比達（Milpitas），再往東移動到佛利蒙（Fremont），現在擴大到都布林（Dublin）。根據數據，2022年，灣區幾個郵遞區號超過五分之一的居民是出生在印度。

38年前從印度來到聖荷西的索達（Bharti Sodha）見證了印度移民在灣區的顯著成長。她回憶，因為南灣當時沒有印度餐廳，她的妹妹必須開車帶他們一家人到柏克萊才吃得到印度菜。

現在，光是在佛利蒙就有六家專門銷售印度流行食品的店，更不用說還有十幾家印度超市或雜貨店了。北加州板球協會（Northern California Cricket Association）稱，柏克萊甚至還有一個專賣印度傳統服飾紗麗的地區。

根據美國人口普查局上個月公布的2022年「美國社區調查」（American Community Survey）報告，印度出生居民人口在灣區五個縣不斷增長，最集中的地區是南灣和東灣，他們的人口於2018年首次超過墨西哥出生居民的人口，這一增長趨勢自此沒有放緩。

1990年的人口普查數據顯示，聖他克拉拉縣當時只有不到2萬名印度裔居民，阿拉米達縣也只有1萬4000名，這些數字包括了印度出生和非印度出生的居民。現在，聖他克拉拉縣光是印度出生的居民就有14萬8000人，占該縣總人口的8%，阿拉米達縣印度出生的居民有10萬零4000人，占該縣總人口的6%。