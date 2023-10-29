主張司改 阿縣地檢長工作筆電被偷

身處罷免風波的阿拉米達縣地檢長官善貞用於工作的筆電，於屋崙27日下午在一起汽車盜竊案中被偷。（記者劉先進／攝影）

身處罷免 風波、主張司法改革的進步派阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）用於工作的筆電，在屋崙 27日下午一起汽車盜竊案中被偷。官善貞最近正陷入被罷免的爭議，罷免方的主要訴求正是治安問題，罷免發起人之一、屋崙社區人士陳錫澎說，官善貞的遭遇說明，治安惡化，無論是普通人、警員還是地檢長，都會遭遇類似的汽車盜竊事件。

KTVU電視台等媒體報導說，這起汽車盜竊案發生在27日下午3時30分，地點位於第28街和電報大道交匯處。當時，官善貞正在家庭司法中心參加防制家庭暴力宣導活動。她被告知，要麼等待警員到來，要麼在網上報案。屋崙警局表示，27日有多人闖入該地點的一輛汽車，但沒有證實官善貞的筆電被盜。任何知情者可撥打510-238-3728聯繫警局刑事調查部門。地檢長辦公室周六沒有立即回應置評請求。

在官善貞今年初上任之前，屋崙的犯罪率就呈上升趨勢。主張罷免官善貞的「為每個人拯救阿拉米達」組織（Save Alameda for Everyone），已正式向阿縣選務處提交罷免意向通知書。從9月底算起，該組織須在160天內提交7萬3195個阿縣選民的有效簽名，以獲得將罷免案列入投票的資格。

罷免方之前認為，官善貞姑息罪犯，讓犯罪率失控。並認為官善貞忽視了犯罪受害者及其家人的需求，儘管官善貞在8月份的市政會議上表示，已增聘35%的受害者權益維護者，她的政策需要時間才能產生明顯影響。

巧合的是，在官善貞筆電被盜的同一天上午，官善貞剛剛才參加屋崙大都會商會的對話「屋崙洞見」。她在會上說，罷免不能解決治安問題，自己不是屋崙市長，不可能一己之力解決治安不佳等問題，並強調上任以來，起訴了7610起謀殺和暴力犯罪 案件，代表並一直幫助受害者。

她在活動中說，打造安全社會的唯一出路，就是團結各方。「我對包括屋崙警局在內的每個執法機構都說過，對我橫加指責，不是解決問題的方法。」 她還舉例說了車子被盜的問題，「有人偷了我的車，就是為了偷催化轉換器。我從來沒聽說轉化器這個詞語，直到有人偷走。我也可以用地檢長的身分指責警方的工作。」

陳錫澎身為罷免官善貞的發起者之一。他表示，為官善貞的遭遇感到遺憾，「她不僅僅車子被砸，用於工作的筆電被偷，關鍵是其中包含的資料，可能比筆電還貴重。」

陳錫澎說，官善貞的遭遇說明，治安惡化，無論是普通人、警員還是地檢長，都會遭遇類似的汽車盜竊事件。26日下午，他本人的車停在屋崙傑克倫敦廣場，車窗被砸，廣場的商戶告訴他，治安惡化，生意也大不如前。