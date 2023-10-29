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「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

迎APEC會議 金山加強華埠餐廳檢查

編譯陳盈霖／綜合外電報導
華埠餐廳近期受到相關單位檢查。圖為2023年遠東餐廳老闆李凱西（右）在餐廳工作。（Getty Images）
華埠餐廳近期受到相關單位檢查。圖為2023年遠東餐廳老闆李凱西（右）在餐廳工作。（Getty Images）

舊金山標準報報導，距離舊金山主辦亞太經濟合作組織（APEC）領袖會議和公司總裁峰會不到三周，整座城市正如火如荼的準備著。這場國際盛會，將吸引數千名外國政要到訪，而對華埠許多餐廳來說，鋪上紅地毯，或許意味餐廳面臨更嚴格審查。

近幾周來，舊金山公共衛生局（SF Department of Public Health）檢查人員對華埠多家餐廳進行例行檢查，其中幾家因違反健康法規暫時關閉，在社區引起恐慌，許多業主情緒焦慮。

華埠百年老店，三和餐廳（Sam Wo）老闆李史迪芬（Steven Lee）告訴標準報，他的餐館先前曾短暫關閉。一名谷歌用戶發佈一張「關閉」通知照片，該照片顯示於谷歌地圖上。他後來在谷歌評論上發布該餐廳「通過」（PASS）通知，希望控制餐廳聲譽的損害程度。

李史迪芬聽聞傳言，城市在下月舉行的APEC峰會前加強執法，他敦促城市可先向餐館老闆傳達相關違規行為，告訴該市中小企業他們可能面臨的情況。

「市府正向小商家施壓，」李史迪芬說，「但我們有責任保持街道清潔嗎？」他補充道，三和外面無家可歸營地已存在多日，在他提交報告後，城市並未回應。

衛生局向標準報發表聲明，承認對華埠進行多次檢查且部分商家暫時停牌，但否認此次行動與APEC峰會有關，稱「與往年相同，商家並未接受額外或不同的檢查。」

與三和餐廳有一條街距離的另一家百年老店，遠東咖啡（Far East Cafe）也受相關單位檢查。該店第二代老闆李凱西（Kathy Lee）表示，餐廳本月稍早通過檢查，「可能是因APEC」。

城市稽查和華埠餐廳之間出現爭議並不是新鮮事。華埠許多建築老舊，翻新費用高得嚇人，在這些老舊建築內出現蟑螂或囓齒動物等情況可能出現健康問題。一些批評者則抨擊相關部門不了解亞洲和中國美食烹飪文化。

一般來說，該部門每年進行兩次檢查，重點關注在食源性疾病風險，確保所有舊金山人和遊客健康。然而，李史迪芬對APEC的焦慮可能才剛開始，他是活動策劃委員會成員，任務是使華埠成為APEC峰會亮點之一。「我們想向世界證明，我們希望確保世界了解華埠文化。」

華埠 APEC 舊金山

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