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灣區周末強風乾燥 氣象局發火災紅旗警告

編譯組／綜合27日電
大風和低相對濕度會加劇火災天氣，國家氣象局本周末對灣區發布了紅旗警告。（電視新聞截圖）
大風和低相對濕度會加劇火災天氣，國家氣象局本周末對灣區發布了紅旗警告。（電視新聞截圖）

根據「舊金山紀事報」（SF Chronicle）報導，由於預計大風和低相對濕度會加劇火災天氣，國家氣象局（National Weather Service）本周末對灣區發布了紅旗警告。乾燥多風的天氣情況源於一個低氣壓區域，它將魔鬼谷（Diablo）風帶往灣區。

第一個警告的生效時間為周六（28日）上午5時至周日（29日）下午5時，適用於北灣、東灣和聖他克魯茲（Santa Cruz）山脈海拔1000英尺以上的地區。

國家氣象局灣區分局的氣象學家貝林格（Dalton Behringer）說：「我們預計那裡的風速最高，陣風可達每小時50到60英哩。」

第二個預警從周六下午5時到周日下午5時生效，範圍包括這些地區的低海拔地區以及半島（Peninsula）和聖他克拉拉（Santa Clara）山的部分地區。預計風力不會像高海拔地區那麼強，但仍在每小時35至45英哩的範圍內。

貝林格說：「風會先從地勢較高的地方開始，然後在白天和傍晚時分逐漸向山谷混合。」

危險狀況向南延伸至加州中部和南部，預計日落風（Sundowner）和聖他安那（Santa Ana）風將在周日引發嚴重的火災天氣狀況。洛杉磯加大（UCLA）氣候科學家斯溫（Daniel Swain）在X（以前稱為Twitter）上寫道，他預計該州南部的火災風險會更高。

紅旗警告表明，溫暖的天氣、大風及乾燥的條件在一段較長的時間內結合在一起，正在提高危險野火活動的風險。

貝林格說：「如果發生火災，火勢迅速蔓延的可能性會更高。」

居民應採取防火安全措施，防止火災發生，避免戶外生火或焚燒。「嚴禁在室外焚燒，」貝林格說。

根據氣象學家稱，過去一年涼爽潮濕的天氣，有助於減輕人們對北加州大部分地區高密度燃料的火災擔憂，因為植被仍然保持著一定的濕度。但是，草和灌木叢等較細的燃料更容易引發野火。

灣區 加州 洛杉磯加大

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