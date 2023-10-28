過動症藥物全國短缺 灣區家長搶買

根據「舊金山紀事報」報導，由於過動症（ADHD）藥物全國短缺，灣區病童家長正爭相購買。（美聯社）

根據「舊金山 紀事報」（SF Chronicle）報導，由於過動症（ADHD）藥物全國短缺，灣區 家長們正爭相購買。他們表示，有大部分時間都在等待藥店重新進貨，因為全美過動症藥物都出現了短缺，原因是需求激增與生產停滯，導致供應受阻。孩子得不到有助於提高注意力和學習能力以及控制衝動的過動症藥物，令家長特別沮喪。

灣區許多家長表示，他們似乎陷入了無休止地給藥店和醫師辦公室打電話的迴圈，如果一家藥店沒有處方藥，而病人又想去另一家藥店購買，他們就必須分別給不同的藥店打電話。一些家長正在對藥片或膠囊進行配給，只在上學日才給孩子服用，這樣供應量就能維持更長的時間。還有一些家長採用了不理想的配方，比如用短效藥代替長效藥，但效果不佳。

因為根據聯邦法律，ADHD藥物屬於管制藥物，醫師一次只能開30天的藥，所以必須每月重新配藥和取藥。

這種短缺大約始於一年前，影響到許多配方和劑量的品牌和非專利的Adderall、Concerta、Ritalin和Vyvanse。有時醫師們不得不把孩子們一直服用得很好的藥物換成其他藥物，但換用不同的藥物或同一種藥物的不同配方可能會造成混亂，導致療效降低或產生令人不適的副作用。

醫師和藥劑師將藥物短缺歸因於多種因素。疫情期間許多人，包括在遠程學習中掙扎的兒童，在過去幾年被診斷出患有過動症，從而推動了對藥物的總體需求。

根據醫療保健分析公司IQVIA的數據，Adderall及其同等仿製藥的處方量從2019年的3550萬張攀升至2021年的4120萬張，增幅約為16%。

與此同時，幾家生產過動症藥物的製藥公司開始報告生產延誤及藥物生產所需成分短缺的情況，但沒有提供什麼解釋。

專門研究食品和藥品法的舊金山加大法學院名譽教授科恩（Marsha Cohen）說，藥品短缺通常是由於生產商無法從海外採購到足夠的原材料。一些製藥商已經停止了仿製藥的生產，因為他們沒有足夠的利潤。

科恩說，ADHD藥物短缺可能看起來比其他問題更明顯，因為它不僅影響到患者，還影響到家長、孩子、同齡人和學校。

食品暨藥物管理局（FDA ）負責監管藥品，但不生產藥品，也不能要求製藥公司生產更多的藥品。但它正在與製造商和機構合作，以了解、緩解和減少需求增加的影響。FDA今年8月批准了幾種過動症藥物Vyvanse的仿製藥，醫師們希望這些仿製藥能為患者提供更多選擇，從而有助於緩解未來幾個月的藥物短缺問題。