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打造可負擔房 「伊甸房居」邁入55周年

記者楊逸辰／屋崙報導
伊甸房居的主席肯尼迪。（記者楊逸辰／攝影）
伊甸房居的主席肯尼迪。（記者楊逸辰／攝影）

伊甸房居（Eden Housing）27日在海沃德（Hayward）市政廳迎來55周年慶典，慶祝55年來為社會平等所作出努力。

伊甸房居是一個非盈利組織，一直為有需要的家庭提供安全且可負擔的住房，幫助社區走向繁榮，解決許多加州城市面臨的住房壓力問題。目前的伊甸房居已開發了近1萬2000間可負擔住房，服務約十萬名來自不同文化與背景的居民。

伊甸房居於1968年由一個小型卻堅毅的社會運動組織建立，組織成員們擔心阿拉米達縣的住房短缺問題。他們一開始整修了屋崙六間老住房來接待低收入家庭住宿，不久後開發了巨大的住房項目為海沃德的老年公民提供居所。

伊甸房居（Eden Housing）27日在Hayward市政廳迎來55周年慶典...
伊甸房居（Eden Housing）27日在Hayward市政廳迎來55周年慶典。（記者楊逸辰／攝影）

伊甸房居的現任主席肯尼迪（Jim Kennedy）表示，在他看來「55」這個數字代表著一個充滿能力與活力的組織，正持續經歷改變。伊甸房居就是這樣的一個組織，從最初六間房屋到如今月約1萬2000間房屋。他指出，海沃德是組織一開始成立的地方，他們不會忘記伊甸房居的根源。

海沃德市長薩利納斯（Mark Salinas）表示，伊甸房居的成立最初簡直就像一個笑話的開頭，「如果你讓一個教授、一位建築學院院長、一對社區牧師夫婦和一群社區成員組合在一起，你會得到什麼？你會得到伊甸房居！」

海沃德市市長薩利納斯。（記者楊逸辰／攝影）
海沃德市市長薩利納斯。（記者楊逸辰／攝影）

他補充說明，伊甸房居不像那些高收入地產開發商，不在特別的區域為特別的居民開發房屋，而是為所有的家庭在所有的社區中建設房屋，這是伊甸房居55年來一直保持的承諾。

伊甸房居的副主席強森（Rudy Johnson）即將在2024年1月於肯尼迪卸任後接替他成爲主席。他表示，伊甸房居的成功和組織的搭檔夥伴分離不開，尤其是兩大主要贊助商富國銀行（Wells Fargo）與美國銀行（US Bank）。「我們對這些搭檔夥伴的幫助非常感激，你們每一天為我們做出的貢獻，為數以千計的加州居民能夠住上稱為家園的可負擔住房，賦予了可能。」

伊甸房居副主席強森。（記者楊逸辰／攝影）
伊甸房居副主席強森。（記者楊逸辰／攝影）

伊甸房居的CEO曼多利尼。（記者楊逸辰／攝影）
伊甸房居的CEO曼多利尼。（記者楊逸辰／攝影）

伊甸房居CEO曼多利尼（Linda Mandolini）對伊甸房居的董事會成員表達了謝意。她表示，是他們數千個小時的工作和付出才讓伊甸房居今天的成就成為可能。對於未來伊甸房居的展望，曼多利尼説道：「我們接下來將從1萬2000間房屋的當下向1萬6000間房屋的目標邁進。」

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