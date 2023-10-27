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紐森赴中見習 加州僑領：中美關係改善信號

記者啟鉻／綜合報導
加州州長紐森(左)訪問中國，受到中國領導人習近平熱情歡迎，加州僑領多表示期盼美中關係能轉好。（取自州長辦公室）
加州州長紐森(左)訪問中國，受到中國領導人習近平熱情歡迎，加州僑領多表示期盼美中關係能轉好。（取自州長辦公室）

加州州長紐森（Gavin Newsom）最近訪中受到中國領導人習近平熱情歡迎，雙方都表達改善中美關係善意，加州華人團體僑領多正面看待，認為這是中美改善關係信號，盼雙方能持續解決雙邊分歧及消除誤解。

前美華總主席李社潮認為，這是一個改善中美關係的積極信號。加州是經濟大州，作為加州的居民，如果看到加州政府與中國經濟領域和政府部門加強關係，是一個很好的開端，也樂見其成。

加州州長紐森(左)訪問中國，受到中國領導人習近平熱情歡迎，加州僑領多表示期盼美中...
加州州長紐森(左)訪問中國，受到中國領導人習近平熱情歡迎，加州僑領多表示期盼美中關係能轉好。（取自州長辦公室）

李社潮認為，紐森未來有可能會參選美國總統，他從市長到州長，對整個社會有很多了解，也有很高格局來看待美中關係。所以，對紐森訪問中國，與中國領導人會見，持正面看法。加州作為美國經濟第一大州、世界第五大經濟體，經濟規模要高於很多國家。紐森是加州州長，理應對中國增加了解、消除誤解。如果紐森此次中國之行，對改善美中關係有幫助，雙方互利互贏，這個世界會更太平一些。

牛津大學經濟史博士徐永泰表示，州長紐森訪中，且中國外交部長王毅訪美，這是美中雙向外交互動，試探風向，顯示雙方都希望將關係拉近。目前情況是，美中經濟現狀都不樂觀，雙方必須要將先前關上的大門打開一些，若不盡快修正方向，就會導致更多令兩國頭痛的問題。比如美國目前的高通膨、中東亂局、油價上漲、股票市場也不好等，而且這些問題都會影響百姓生活。加州在美國各州經濟規模中占首位，州長紐森訪中受到中國最高領導人習近平熱情接待，這是很不平常的，表示習近平很重視。

加州州長紐森(左)訪問中國，受到中國領導人習近平熱情歡迎，加州僑領多表示期盼美中...
加州州長紐森(左)訪問中國，受到中國領導人習近平熱情歡迎，加州僑領多表示期盼美中關係能轉好。（取自州長辦公室）

加州 紐森 習近平

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