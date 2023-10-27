快閃搶高價墨鏡 金山2劫匪判刑3年

舊金山地檢長謝安宜26日表示，22歲的東灣男子布朗，和24歲的男子西蒙，在金山高等法院承認，在一系列零售盜竊案中犯有違反搶劫罪，分別被判處三年監禁。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜26日表示，22歲的東灣安蒂奧克（Antioch）男子布朗（Delandro Belvine-Brown），和24歲的列治文男子西蒙（Sean Raquel Jevonce Simon），在金山高等法院承認，在一系列零售盜竊案中犯有違反搶劫罪，分別被判處三年監禁。

警方指控布朗和西蒙是一個有組織團夥的成員。從 2021 年11月1日到2022年7月1日，他們在舊金山的 Sunglass Hut、LensCrafters和Veo Optics等商店實施了一系列搶奪盜竊和搶劫。謝安宜辦公室聲明說：「布朗、西蒙和其他人，採用一貫的厚顏無恥的盜竊策略結夥進入商店，迅速從陳列架上搶走許多昂貴的太陽眼鏡，然後離開商店，坐上一輛等候的汽車，逃之夭夭。」

因為在康曲柯士達縣也發生過類似的盜竊案，舊金山警局和布倫塢警局調查人員進行聯合調查。 兩家機構的調查人員審查了多種來源證據，包括商店監控視頻、社交媒體帖子和手機記錄，以確定被告及其犯罪活動。

警方最終逮捕拘留布朗和西蒙，將兩人送往加州 教養改造廳（California Department of Corrections and Rehabilitation）。他們開始在州監獄 服刑。

謝安宜表示，零售盜竊案繼續對舊金山的商業社區和城市經濟生活造成重大影響。這些犯罪需要追究責任。「我們需要向參與這一犯罪團夥的其他人傳達一個資訊，即在當地執法夥伴的支持下，地檢長辦公室將繼續追查和起訴涉案人員。」

警局從加州有組織零售盜竊預防撥款計畫（Organized Retail Theft Prevention Grant Program）中獲得了1530萬元的撥款，地檢長辦公室也獲得 200萬元撥款。謝安宜表示，舊金山執法機構將繼續對這一犯罪團夥的各個環節進行識別、調查和起訴。