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屋崙華埠搶劫盯上豪華表 戴勞力士民眾被尾隨行搶

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠聯絡警員黃煒進表示，9月期間，屋崙華埠報告了8起搶劫，嫌犯全部都是持槍作案。其中有兩起涉及勞力士等品牌手表搶劫。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠聯絡警員黃煒進表示，9月期間，屋崙華埠報告了8起搶劫，嫌犯全部都是持槍作案。其中有兩起涉及勞力士等品牌手表搶劫。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠亞裔防罪委員會（AACC）月會上，華埠聯絡警員黃煒進（Wesley Huynh）表示，屋崙華埠在9月報告了8起搶劫，嫌犯全部都是持槍作案。其中有兩起涉及勞力士（Rolex）等品牌手表搶劫。嫌犯發現名表後，一路跟蹤，在受害者等紅綠燈時，破窗而入得手。

黃煒進說，8月華埠報告的搶劫有1起。9月報告了8起搶劫，嫌犯全部都是持槍威脅受害者下手。其中一起搶劫車輛案，發生在9月17日晚上，地點位於11街夾Harrison街。當時，華埠巡邏警員剛好開車經過事發路段，看到嫌犯作案。於是立即展開追捕，並在Webster街一家餐廳附近，將一名未成年嫌犯抓住並拘留，還有三個嫌犯逃跑。警方正在被搶劫的車輛中收集進一步的證據。

9月18日在Franklin街的900號街區，發生兩起搶劫。其中一起為劫車案。受害者是一名本地的藥劑師。當時他正在裝載東西，準備外出旅行。幸運的是，警方最終找到被劫車輛。調查人員仍在跟進此事。黃煒進說，「我強烈建議你儘快裝好物品，即使在車庫中準備外出。不要讓人看到。嫌疑犯總是開車到處溜達，尋找合適的下手機會」。

9月19日下午1時50分，第七街300號街區發生一起搶劫案。一位男子將妻子送到事發地。估計嫌犯看到了男子戴的豪華手表，於是他們一路跟蹤。當男子車停在紅綠燈前等待時，嫌犯打破車窗，持槍搶劫成功，然後逃之夭夭。

9月23日下午3時10分，在Webster街的900號街區，靠近富興廣場，有男子也被搶劫走一塊勞力士手表。黃煒進說，「我們再次在華埠看到針對豪華手表的搶劫。嫌犯們知道名表的模樣。即使市民只是步行或開車，也要小心露財，小心顯露值錢的東西，注意周邊情況」。

9月19日晚上6時許，在Webster街700號街區，還發生一起商業盜竊案。嫌疑人闖入華埠商戶所在地偷取現金，警方建議商戶不要留下任何現金過夜，避免給賊人可乘之機。聯絡警員說，「現金是賊人的目標之一，他們只要得手一次，就有動機重復作案」。

黃煒進表示，華埠9月發生9起機車盜竊，幸運的是，每起受害者都有報案，且都有攝像頭拍到嫌疑人，至少警方能根據錄像跟進調查，「我們也鼓勵華埠商戶使用攝像頭，能拍攝到周邊犯罪情況，有利於警方調查」。

華埠林肯公園負責人利廣順（Gilbert Gong）表示，9月份至少有五起持槍搶劫發生在林肯休閒公園內的操場上，其中有數起案件的受害者並未報告。（註：警方統計的搶劫案是有報告的，林肯公園內的搶劫案未全部計算在內）。考量到公園內籃球場原本在晚上10時關燈，有人聚集在球場上，給嫌犯搶劫的機會，公園因而決定將關燈時間提前到晚上9時，此後未再聽說有新的劫案發生。黃煒進指出，熄燈時間如何確定，很難平衡。之前有人抱怨公園附近太暗，所以關燈時間晚，民眾晚上會去打球；但人一多，容易被下手搶劫。關燈時間早，經常運動的人又不開心，因為少了運動的時間。

警方提醒華人市民，財不外露，多留意周邊情況。（記者劉先進／攝影）
警方提醒華人市民，財不外露，多留意周邊情況。（記者劉先進／攝影）

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