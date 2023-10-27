3年沒調薪 舊金山市大教職抗議…工會：已做罷工準備

舊金山市立大學超過300名教職工在教委會綜合大樓門前發起遊行抗議，指控校方多年不漲薪、教職工人手不足等問題，嚴重影響師生學習和生活。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市立大學（CCSF）超過300名教職工26日下午在教委會綜合大樓門前發起遊行抗議，指控校方多年不漲薪、教職工人手不足等問題，嚴重影響師生學習和生活。工會領袖表示，教職工已經做好罷工 的準備。

「當教職工受罪、學生就會受罪，社區也就會備受煎熬，這就是我們今天的局面。」教職工工會ATF、SEIU和學校學生舉著「隨時準備罷工」、「教師的工作條件就是學生的學習條件」、「我們需要公平的合同」等標語，在教委會樓前呼喊抗議。

舊金山市立大學超300名教職工26日在教委會綜合大樓門前發起遊行抗議，指控校方多年不漲薪、教職工人手不足等問題，嚴重影響師生學習和生活。（記者王子涵／攝影）

市議員梅義加（Myrna Melgar）也到場支持。她表示，市立大學是舊金山第七區最重要的公共機構之一，這裡的教職工已經三年沒有漲過薪水。「市立大學是許多新移民學習英語，長者、母親學習第二技能的地方，這對於社區中的勞動力來講至關重要。」梅義加說。

她表示，市立大學是全額免費的，由市府進行資助，但這需要市立大學的招生保持滿員狀態。「若要保證學生有機會參與課程，進入社會工作，就需要給予教職工公平的薪資，繼續為學校和社區服務。」

市議員梅義加說：「市立大學是許多新移民學習英語，長者、母親學習第二技能的地方，這對於社區中的勞動力來講至關重要。」（記者王子涵／攝影）

市大數學老師Clarie表示，她已經與校方就漲薪問題談判近三年。然而校方對於學校財政的不透明性和違背承諾，讓她感到失望。「自2020年7月以來，教職工的工資水平就沒有發生變化。而近三年是通貨膨脹最嚴重的時間，全職教職工的薪資水平接近灣區 社區大學墊底的水平。」Clarie說，「我們才是這所學校的血液，爭取公平才是對學生、社區和這座城市最好的選擇。」

SEIU工會領袖表示，學校安保人員短缺40%、電話接線員短缺60%、教職工短缺20%，教職工和師生的安全存在巨大隱患。

截至發稿，本報未獲舊金山市立大學回應。