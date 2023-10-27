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聖荷西捷運延長線 州府撥款3.75億

編譯組／26日綜合報導
聖荷西捷運延長線獲州府注資3億7500萬元。圖為聖荷西市中心BART車站附近地區未來藍圖景象。(取自VTA官網)
聖荷西捷運延長線獲州府注資3億7500萬元。圖為聖荷西市中心BART車站附近地區未來藍圖景象。(取自VTA官網)

聖荷西捷運（BART）延長路線計畫，本周獲得來自灣區地區交通機構通過注資3億7500萬元州府經費，提供這個大型項目未來急需現金之用。

「大都會交通委員會」(Metropolitan Transportation Commission，簡稱MTC)25日通過注資，支持BART長達6哩延伸路線，將增加四個車站。該計畫由於通貨膨脹帶來財務壓力，近來出現成本大幅增加與進度延誤等問題。這個項目估計耗資122億元，2036年完工開通。所需經費比最初預估成本多出超過兩倍，也比預期完工時間多了十年。

此次數億元經費注入，來自加州交通基礎設施金庫，已為加州各地區一系列交通項目投入數十億元。此前已投入3億5000萬元改善BART載客流量。

官員表示，本周通過經費注資，將協助鞏固聯邦政府承諾的關鍵資金。MTC主要任務是提供並分配來自州與聯邦經費至灣區九縣交通計畫，並進行規畫與協調。

委員會投票成員、聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)表示，一直致力於研究是否可完成BART融資方案中的本地籌資部分，這次投票通過支持聖荷西BART捷運延長計畫，意義重大，項目有資格獲得聯邦政府全額資助。

根據聖他克拉拉谷交通局（VTA）最新數據，來自銷售稅提案的當地資金，占該項目經費的43.1億元。其他還有來自州與地區機構資源的18.7億元、聯邦政府60.4億元。

VTA總經理葛諾特(Carolyn Gonot)表示，感謝MTC對VTA重大交通基礎設施計畫的信心。當計畫將BART延伸至矽谷所需最後一部分聯邦資金的重要時刻，MTC提供了巨大動力。

BART延伸路線，被認為是全國最昂貴的交通基礎設施項目之一，計畫環繞一個U型鐵路服務網，自聖荷西北部開始、穿過市中心、到達聖他克拉拉。項目將包括聖荷西地下一條4.7哩地下通道，是美國最大單孔交通隧道計畫。

官員指出，項目延誤的大部分原因，歸咎於隧道開挖所需準備工作，時程表已延長26個月。另外，有11億元額外成本導因於2020年以來急遽上漲的建築材料價格。

聖荷西 聯邦政府 加州

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