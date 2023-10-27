加州新規 K到8年級課間休息半小時

州長紐森簽署SB291法案。（州長辦公室提供）

加州 州長紐森日前簽署通過了SB 291號法案，規定加州所有K到8年級學生必須有至少半小時的課間休息。新法令還禁止教育 工作者，用取消課間休息來作為懲罰學生的手段。

很多研究表明，課間休息在繁忙的學校課業中，對於學生腦力和體力的恢復起到至關重要的作用。課間休息對於學生的認知、社交、情感和身體健康方面都有很多益處，可以幫助學生集中精神，更好地完成學校課業。

「雖然加州終於從疫情 中走了出來，但我們依然在孩子的社會情感發展方面看到疫情的長期影響。對課堂的干擾行為日益普遍，」州參議員紐曼（Josh Newman)說。他是參議會教育委員會主席，同時也是該議案的發起人。他說：「在學校和學生努力從新冠疫情導致的教育干擾中恢復的當下，課間休息時自由玩耍和同伴之間互動，就尤為重要。」

儘管有研究結果的支持，取消或部分取消課間休息在各級學校依然是個常規操作，通常會做為對學生未完成功課、隨意插嘴或是不聽從指令的懲罰。課間留堂對來自弱勢群體和殘障學生的影響尤其大。

與已經採取規定學校課間休息政策的其他一些州不同，加州此前並沒有統一的政策規定學校課間休息的數量和質量。實際上，在現有的州法下，學區可授權教師，通過限制學生課間休息時間來嚴肅紀律。

「我很高興看到紐曼參議員優先考慮了課間休息的重要性。來自其他州的證據表明，在州一級對課間休息立法，會促使學校更重視學生的課間休息。同時給到學生一個活動和放鬆的機會。已經有無數證據顯示課間休息好處多多，包括增加學生體能活動，促進社會情感的發展，提升注意力、記憶、精神集中以及課堂內的專注力等，」柏克萊加大公共健康學院助理研究教授湯普森（Hannah R. Thompson）說。

在SB291法案之下，如果天氣允許，加州中小學必須每天為學生提供一次至少30分鐘的戶外課間休息時間。此外，法案禁止因為紀律問題取消學生的課間休息時間，除非對他人或自己的生命安全構成直接威脅。