白蘭基金會籌款晚宴 頒發獎學金

白蘭社區基金會25日頒發2023白蘭紀念助學金獎，共有五位出色學子獲獎。（記者王子涵／攝影）

白蘭社區基金會日前舉辦第七屆年度籌款酒會，表揚去年獲白蘭基金資助的社區機構及計畫，並頒發獲得2023白蘭紀念助學金獎的五位出色學子。舊金山 前市議員金貞妍（Jane Kim）主持酒會。白蘭社區基金會主席，前市長勃朗（Willie L.Brown Jr）、現任市議長佩斯金（Aaron Peskin）主持慈善拍賣。

基金會今年製作主題為「團結」（Rally）的紀錄片，從多角度回憶白蘭的生平，講述這名影響華埠 方方面面的民權活動家的故事。影片首映於舊金山國際電影節，在酒會當天也播放。現場多名曾與白蘭共事的老友都為之動容。

舊金山市市長布里德（London Breed）表示，包括前市長勃朗及她自己，都是為白蘭「免費打工」。白蘭是真正關心社區的領袖。她回憶，白蘭在看到華埠散房居民惡劣的生活環境時，感受到傷心和難過。白蘭為食物援助配送爭取冷藏箱，保證食品安全等。「市府與華協中心合作，將在本財年結束前將散房居民降低至100戶。白蘭一定會為之驕傲。」布里德說。

華裔市議員陳詩敏表示，白蘭不會顧忌官員官銜的高低。她會不顧一切為華裔社區爭取權益。

今年獲得白蘭紀念助學金獎的五位學子是馮琳恩、馮琪恩、歐紀彤、薛婉瑩和Luke Yoda。助學金將幫助五位學子繼續投身社區工作，幫補學習所需。

勃朗表示，白蘭的能量、精神與付出是一種標誌，影響著所有的人。「我是她的好友，我十分想念著她，這座城市也想念她。白蘭的天性影響無數年輕人，幫助她們完成學業。」勃朗說，「這些學生將繼續為城市做貢獻，因為她們知道白蘭」。

白蘭社區基金會25日舉辦第七屆年度籌款酒會，表揚去年獲白蘭基金資助的社區機構及計畫，多位民選代表及官員出席。（記者王子涵／攝影）

白蘭出生在中國河南省，在香港及澳門成長，於1967年來到舊金山。白蘭於舊金山女子學院取得學士學位後，在哥倫比亞大學新聞學院取得新聞系碩士學位，並成為舊金山紀事報第一位華人女性記者。1983年，白蘭加入舊金山中華總商會，同時開始培育年輕的社區領袖。

她花費超過30年時間為華埠發聲，爭取興建中央地鐵 線路，以連接華埠與舊金山的交通。她被認為是影響華埠最重要的社區領袖之一。白蘭於2016年9月去世。為表彰她對中央地鐵項目的貢獻，舊金山交通局在2019年將一座車站為「華埠-白蘭站」。