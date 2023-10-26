表彰亞健社服務社區 屋崙華埠中心路段 命名為「廣田美代子路」
阿拉米達縣各界400多人25日舉行社區活動，慶祝屋崙華埠中心9街夾10街的Alice街命名為「廣田美代子路」（Sherry Hirota Way），以表彰屋崙亞健社（Asian Health Services）和前執行長廣田美代子（Sherry Hirota）的貢獻。
亞健社執行長Julia Liou、總裁 Thu Quach，阿拉米達縣議員譚蓮娜、縣估值官羅峰、屋崙市議長勵琪等出席活動。
亞健社的介紹說，其成立於1974年，以粵語、國語、越南語、韓語等12種語言為阿拉米達縣 5萬名服務不足的患者提供初級、牙科和行為健康服務。作為一個社區中心，亞健社通過提供最高品質的護理、宣傳和社區計畫來加強和增強患者和社區的能力。作為全國公認的社區醫療模式，亞健社在品質和創新方面走在前列。
此次命名的「廣田美代子路」，位於華埠林肯休閒公園旁邊，人流車流頗多。該路不僅位於華埠中心，也毗鄰亞健社的幾家診所。主辦方表示，道路也臨近曾經的屋崙日本城，是二戰期間日裔被美國政府不公正監禁的場所。此次命名，是為了紀念亞健社50年來對社區的影響和參與，以及其專業團隊在過去和現在的領導力、服務、宣傳和同情心。
記者、活動家、作家和屋崙長期居民齊亞（Helen Zia）說，作為摯愛的亞健社的創始首席執行長，5萬名患者每天都能感受到廣田美代子的印記。她還是全國知名的語言和文化普及以及移民權利的領導者。她體現屋崙和阿拉米達縣的積極歷史，是多種族團結的勇敢代言人。
眾議員芭芭拉·李（Barbara Lee）的聲明說，廣田美代子體現了她的選區、特別是屋崙的公民精神和願望。47年多來，廣田美代子堅定不移地致力於提高亞裔和屋崙多元化社區的健康、福祉和安全。「廣田美代子建立聯盟，領導勇敢的運動。她改變地方、州和國家層面的政策和說法，從管理性健保，到公共負擔和移民權利的多語言使用。她幫助建設一個更美好的屋崙，我期待著走在廣田美代子路上，與選民們一起向她的公民領導力以及亞健社代表屋崙所做的辛勤工作和影響表示敬意。」
上一則
萬聖節要搗蛋 桑尼維爾「安全」上榜全美22名
下一則
FB留言