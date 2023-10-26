表彰亞健社服務社區 屋崙華埠中心路段 命名為「廣田美代子路」

圖由左至右，亞健社執行長Julia Liou、廣田美代子、阿拉米達縣議員譚蓮娜、亞健社總裁 Thu Quach合影。（亞健社供圖）

阿拉米達縣各界400多人25日舉行社區活動，慶祝屋崙華埠 中心9街夾10街的Alice街命名為「廣田美代子路」（Sherry Hirota Way），以表彰屋崙亞健社（Asian Health Services）和前執行長廣田美代子（Sherry Hirota）的貢獻。

亞健社執行長Julia Liou、總裁 Thu Quach，阿拉米達縣議員譚蓮娜、縣估值官羅峰、屋崙市議長勵琪等出席活動。

亞健社的介紹說，其成立於1974年，以粵語、國語、越南語、韓語等12種語言為阿拉米達縣 5萬名服務不足的患者提供初級、牙科和行為健康服務。作為一個社區中心，亞健社通過提供最高品質的護理、宣傳和社區計畫來加強和增強患者和社區的能力。作為全國公認的社區醫療模式，亞健社在品質和創新方面走在前列。

此次命名的「廣田美代子路」，位於華埠林肯休閒公園旁邊，人流車流頗多。該路不僅位於華埠中心，也毗鄰亞健社的幾家診所。主辦方表示，道路也臨近曾經的屋崙日本城，是二戰期間日裔被美國政府不公正監禁的場所。此次命名，是為了紀念亞健社50年來對社區的影響和參與，以及其專業團隊在過去和現在的領導力、服務、宣傳和同情心。

記者、活動家、作家和屋崙長期居民齊亞（Helen Zia）說，作為摯愛的亞健社的創始首席執行長，5萬名患者每天都能感受到廣田美代子的印記。她還是全國知名的語言和文化普及以及移民 權利的領導者。她體現屋崙和阿拉米達縣的積極歷史，是多種族團結的勇敢代言人。