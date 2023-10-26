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致敬金山傳奇指揮家托馬斯 布里德提案改路名「MTT路」

記者王子涵／舊金山報導
托馬斯創新性的編排，推動了傳統交響樂的發展，對古典音樂界產生重要影響。(舊金山交響樂團提供）
托馬斯創新性的編排，推動了傳統交響樂的發展，對古典音樂界產生重要影響。(舊金山交響樂團提供）

為慶祝舊金山傳奇指揮家托馬斯（Michael Tilson Thomas，簡稱MTT）的藝術成就，舊金山市長布里德（London Breed）24日向市議會遞交法案，提議將通往舊金山交響樂大廳Grove街其中的一段，更名為「MTT路」。若法案通過，新的路牌將懸掛在Grove街路牌下展示。

今年78歲的托馬斯出生於洛杉磯，29歲時他首次在舊金山交響樂團擔任客座指揮，演奏馬勒第九交響曲（Mahler's Symphony No. 9），隨後迅速成為聽眾最喜愛的指揮家之一。1988擔任倫敦交響樂團指揮。1995年，他被任命為舊金山交響樂團第11任音樂總監，並持續服務長達25年。在此期間，他創新性的通過音樂劇、歌劇和戲劇對傳統交響樂表演進行重新編排，推動了傳統交響樂的發展，對後世古典音樂界產生重要影響。

「舊金山古典音樂、藝術和文化與托馬斯的藝術之旅交織在一起。」布里德發表聲明稱，「他已成為舊金山在世界舞台上的大使。」

21日，托馬斯再次回到舊金山交響樂大廳，指揮貝多芬第九交響曲。兩年前，他公開表示自己患上腦部癌症，並正在為手術做準備。在當天的演出中，托馬斯看上去身體很虛弱，但依舊完成了表演。

他說：「和這些偉大的藝術家和坐在觀眾席裡的朋友一起表演音樂，讓我感到回家的溫暖，就像獲得重生一般，我不能再開心了。」他表示，今後會繼續在舞台上活躍下去。

舊金山交響樂團執行長斯比威（Matthew Spivey）表示，托馬斯在舊金山交響樂大廳舉辦了數百場演出，其街道以他的名字命名再合適不過。「十分感激市長布里德和舊金山市，我們將共同慶祝托馬斯對古典音樂的巨大貢獻。」

托馬斯的大部分作品由舊金山交響樂團錄製並出品，共獲得12次格萊美獎。他還是倫敦交響樂團的榮譽指揮、新世界交響樂團的首席指揮、美國藝術與科學學院成員、全美藝術獎章得主等。

金山市長布里德宣布，將以MTT命名舊金山交響樂大廳前的道路。（記者王子涵╱攝影）
金山市長布里德宣布，將以MTT命名舊金山交響樂大廳前的道路。（記者王子涵╱攝影）
托馬斯21日回到舊金山交響樂大廳，指揮貝多芬第九交響曲。（記者王子涵╱攝影）
托馬斯21日回到舊金山交響樂大廳，指揮貝多芬第九交響曲。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 交響樂 癌症

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