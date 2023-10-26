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加州報告：地方政策與州法不一致 阻礙金山住房建設

記者李怡／舊金山報導
舊金山金融區的住宅樓。（記者李怡／攝影）
舊金山金融區的住宅樓。（記者李怡／攝影）

加州州長紐森(Gavin Newsom) 辦公室25日發布了「舊金山住房政策和實踐審查」報告，對造成舊金山住房建設週期長的原因進行了全面分析，指出障礙舊金山住房建設的原因，是地方政策與州法不一致，並制定了消除障礙、提高建房政策透明度的監管措施。

報告指出，加州在推進住房項目建設方面，舊金山用時最長，審批程序也最複雜。 施工時間的延誤再加上最高的房屋建造成本，成為解決社區住房需求的最大障礙。

如舊金山的住房審批和建設速度繼續這樣下去，將沒有可能實現到2031年完成建造超過8萬2000套新房的建設目標。 但實現這一建設目標，對解決舊金山的住房緊張問題是至關重要的。 舊金山每年必須新增 1萬 多套新住房，其中包括5800多套經濟適用房。

這份報告是為了解決幾十年來，阻礙舊金山建造更多住房的第一步。 目前舊金山市領導與加州州府已在密切合作，著手解決這個問題，並實施有效的解決方案。

紐森在報告中提到，這份報告強調，舊金山的地方政治以及與州住房法不一致的政策和做法，對當地的住房建造產生了負面的影響。

2022年末，加州住房和社區發展聽(HCD) 住房問責部門(HAU) 宣布，將與柏克萊加大區域發展研究所等機構合作，分析舊金山的住房審批政策和做法，造成了代價很高的延誤。

報告中消除障礙並提高建房政策透明度的監管措施，包括了附有實施時間表的18項必需行動和10項建議行動，為舊金山住房建設障礙肅清了道路。 如消除規劃審查中的自由裁量權和主觀性，改革地方行政申訴程序，加快並規範授權後許可，提高住房審批流程的問責制和透明度。住房政策和實踐審查的依據是柏克萊加大城市與區域發展研究所的學術調查。 該調查還包括深入的數據分析、訪談以及來自不同角色的眾多利益相關者的回饋。

報告最終希望透過新的措施，使舊金山當地住房政策、法律和規實踐與州要求和優先事項保持一致，使更多的基礎勞工可以在舊金山生存。

舊金山 加州 柏克萊加大

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