舊金山市議員呼籲：減少APEC峰會對民眾生活影響

市議員陳詩敏發起一項決議，呼籲減輕APEC峰會對民眾日常生活的影響。（記者李怡／攝影）

亞太經合組織（APEC ）峰會將於11月11日至17日在舊金山 市中心舉辦，考慮到訪的21國政要以及與會代表的安全問題，會議中心周圍的四條街區、布諾山等社區都將採取嚴格安保戒嚴措施。 為此在本周的市議會上，第一區市議員陳詩敏(Connie Chan)發起一項決議，呼籲減輕在峰會期間對政府機構和民眾日常生活的影響。

市議會決議內容顯示，當地居民、企業主和社會活動人士對為峰會設立的安全戒嚴區表示不滿，並在本周的市議會上發表的公眾評論。

陳詩敏表示，之所以提出這項決議，是為了「支持舊金山的弱勢群體，特別是我們的老年人、傷殘住戶，因為最終被困在禁區的會是這些人。」該決議不會具有法律執行效力 ，但是一個象徵性的聲明。

在高峰會期間，不只是會議中心的街道會被封鎖，相鄰街道上空的空中交通也會受到嚴格的限制。部分社區街道和公車路線也會改道或停駛。 在安全區域內的商業運輸會被限制在特定的時間交付，並接受安全檢查。 在此區域工作和生活的居民也必須遵照規定活動和接受安檢。

位於SoMa社區的某些餐廳可能需要在峰會期間關閉。位於Mission 街和Howard街之間的一家雜貨店老闆表示，APEC期間，商店很可能需要關閉。因為警戒線的原因，到時會讓送貨的商家以及前來購物的顧客非常麻煩。他會提前通知平時服務的社區居民，提前買點生活必需品，做好準備。

舊金山交通局局長譚沐霖表示：「目前交通局的外展團隊已經深入到華埠 等社區，聽取民眾的建議需求和聲音，以確保交通路線的調整細節。之後會在交通局官網上更新再傳達給社區。市民可以設定交通局網站消息即時提醒，以便第一時間獲得路況通知。有更多的疑問，也可以隨時撥打311免費服務電話，以解答任何與峰會相關的問題。」