卡車司機集會 要求管控無人車

卡車司機團體集會要求限制無人駕駛汽車。（記者楊逸辰╱攝影）

卡車司機團體日前在無人駕駛汽車品牌Cruise母公司通用汽車（General Motors）的舊金山總部大樓前集會抗議，要求該公司對其手下的無人駕駛汽車進行管控。

在擔心無人車安全性的同時，司機們也對自己的工作可能將被剝奪而感到不安。

上周，聯邦高速公路交通安全管理局（NHTSA）對Cruise進行了安全性檢查。Cruise的無人汽車被指已經造成了數起意外事件，包括兩起令受害者受傷入院的事件。除此之外，Cruise的無人汽車也和曾經與消防車相撞，甚至曾因阻攔救護車輸送傷者而導致該傷者的死亡。

儘管已經造成了安全事故，Cruise在紐約時報購買了一整頁的廣告「人類才是糟糕的駕駛者」，該公司的CEO擁護不再允許城市中有人類司機的理念。Cruise也在向NHTSA尋求聯邦機動車輛安全標準的豁免。

卡車司機協會敦促監管機構採取行動，解決加州 和全國各地自動駕駛汽車對安全和勞動力的影響 。除了在州和地方層級進行宣傳外，該聯盟還於 9 月發布了政策框架「自動駕駛汽車聯邦政策原則」，其中列出了聯邦政府必須採取的步驟，以保護駕駛者和工人免受自動駕駛汽車日益增長的威脅。

德羅利歐（Tony Delorio）是665號卡車司機本地工會的秘書兼財務主管，也是本次集會的主持人。他指出，無人駕駛汽車技術還不夠成熟，安全性還不足以大規模運作。「這些無人汽車曾被允許不限制數量地上路，但車管局又重新將街面上一半的無人車輛撤下。因為他們也知道這些車子還沒準備好，所有人都知道。」他説道。

除此之外，德羅利歐指出，這些無人汽車將不只是做出租車 而已，它們也會成為運輸車輛，承擔起運送包裹的任務，從而威脅到卡車司機現有的工作。「一個UPS的司機一小時本可以賺40到43元。而將貨車全換成無人模式之後，就只需要給卸貨員付一小時20元，就不需要我們了。」

今年1月提出的加州眾議會AB316法案，要求禁止無人貨車運送超過1萬磅的貨物，除非有人坐在車中。儘管收到多數投票支持，卻被州長紐森 否決。「這項法案對於無人汽車的監管和監督來説，並沒有必要。」紐森在否決聲明中寫道。