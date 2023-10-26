我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

卡車司機集會 要求管控無人車

記者楊逸辰╱舊金山報導
卡車司機團體集會要求限制無人駕駛汽車。（記者楊逸辰╱攝影）
卡車司機團體集會要求限制無人駕駛汽車。（記者楊逸辰╱攝影）

卡車司機團體日前在無人駕駛汽車品牌Cruise母公司通用汽車（General Motors）的舊金山總部大樓前集會抗議，要求該公司對其手下的無人駕駛汽車進行管控。

在擔心無人車安全性的同時，司機們也對自己的工作可能將被剝奪而感到不安。

上周，聯邦高速公路交通安全管理局（NHTSA）對Cruise進行了安全性檢查。Cruise的無人汽車被指已經造成了數起意外事件，包括兩起令受害者受傷入院的事件。除此之外，Cruise的無人汽車也和曾經與消防車相撞，甚至曾因阻攔救護車輸送傷者而導致該傷者的死亡。

儘管已經造成了安全事故，Cruise在紐約時報購買了一整頁的廣告「人類才是糟糕的駕駛者」，該公司的CEO擁護不再允許城市中有人類司機的理念。Cruise也在向NHTSA尋求聯邦機動車輛安全標準的豁免。

卡車司機協會敦促監管機構採取行動，解決加州和全國各地自動駕駛汽車對安全和勞動力的影響 。除了在州和地方層級進行宣傳外，該聯盟還於 9 月發布了政策框架「自動駕駛汽車聯邦政策原則」，其中列出了聯邦政府必須採取的步驟，以保護駕駛者和工人免受自動駕駛汽車日益增長的威脅。

德羅利歐（Tony Delorio）是665號卡車司機本地工會的秘書兼財務主管，也是本次集會的主持人。他指出，無人駕駛汽車技術還不夠成熟，安全性還不足以大規模運作。「這些無人汽車曾被允許不限制數量地上路，但車管局又重新將街面上一半的無人車輛撤下。因為他們也知道這些車子還沒準備好，所有人都知道。」他説道。

除此之外，德羅利歐指出，這些無人汽車將不只是做出租車而已，它們也會成為運輸車輛，承擔起運送包裹的任務，從而威脅到卡車司機現有的工作。「一個UPS的司機一小時本可以賺40到43元。而將貨車全換成無人模式之後，就只需要給卸貨員付一小時20元，就不需要我們了。」

今年1月提出的加州眾議會AB316法案，要求禁止無人貨車運送超過1萬磅的貨物，除非有人坐在車中。儘管收到多數投票支持，卻被州長紐森否決。「這項法案對於無人汽車的監管和監督來説，並沒有必要。」紐森在否決聲明中寫道。

德羅利歐對此表示不滿，他認為，讓已經出過意外的無人汽車在高速公路上行駛，是很危險的事情。他也不願自己的同事們失去工作。

集會主持人德羅利歐。（圖片來源：Teamsters local 665 官網）
集會主持人德羅利歐。（圖片來源：Teamsters local 665 官網）

加州 紐森 租車

上一則

致敬金山傳奇指揮家托馬斯 布里德提案改路名「MTT路」

下一則

舊金山市議員呼籲：減少APEC峰會對民眾生活影響

延伸閱讀

澳洲總理倡與中對話 拜登：信任但要核實

澳洲總理倡與中對話 拜登：信任但要核實
美中趨熱絡 中國學者：慎防美國大選年有變

美中趨熱絡 中國學者：慎防美國大選年有變
習近平見加州州長紐森 稱中美雙方利益緊密

習近平見加州州長紐森 稱中美雙方利益緊密
紐森訪中對美中的意義

紐森訪中對美中的意義
洛城新語／紐森訪中仍有價值

洛城新語／紐森訪中仍有價值

熱門新聞

北加州Airbnb房東傑姆澤公寓因房客堵塞馬桶，整個屋子遭水淹，損失慘重。（ABC 7）

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

2023-10-22 21:13
因建築設計受到歡迎的Crocker Galleria 購物中心，只剩下三家租戶，商場內人煙稀少。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心購物中心 Crocker Galleria只剩下三租戶

2023-10-23 22:25
警察局公佈的視頻顯示，楊占圓在中領館與保安和警察搏鬥的過程中一直手握匕首。（記者李怡╱翻攝）

襲擊舊金山中領館嫌犯 被警擊斃細節曝光

2023-10-20 14:31
由於認定Cruise無人駕駛計程車對公共安全構成威脅，加州車管局決定吊銷其營業執照。（美聯社）

威脅公安 金山Cruise無人計程車遭加州車管局吊銷營業執照

2023-10-25 02:20
今年美國鼠患最嚴重的城市年度名單，舊金山排名第五。（Unsplash）

全美鼠患最嚴重城市 舊金山排第5 沙加緬度居第33

2023-10-25 02:12
本周加州多地將迎來冰點氣溫。（國家氣象局）

本周灣區降溫迎惡劣天氣 可能影響市民戶外活動

2023-10-23 02:19

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人