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罷免阿縣地檢長 4華裔號召選民簽名

記者楊逸辰╱屋崙報導
阿拉米達縣四位華裔社區義工線上會議，討論對阿縣地檢長官善貞的罷免活動(圖片來源：Zoom截圖）
阿拉米達縣四位華裔社區義工線上會議，討論對阿縣地檢長官善貞的罷免活動(圖片來源：Zoom截圖）

來自阿拉米達縣的四位華裔社區義工昨日線上會議，討論對阿縣地檢長官善貞（Pamela Y. Price）的罷免活動。希望能徵集更多支持罷免活動選民的簽名。

四位義工分別是馬純啟(音譯，Chunchi Ma)、Henry Liang， 王彥邦（Albert Wang）以及趙熾強（Herbert Chiu），都是來自阿拉米達縣佛利蒙當地社區組織SAFE的義工，同時也是佛利蒙多個非盈利組織的成員。

關於目前爭取罷免官善貞的進展，馬春啟表示，因為官善貞是民選官員，讓官善貞下台只能讓她自己辭職，或者罷免。現在官善貞表示自己不會辭職，所以他們只能嘗試罷免選舉，而這必須爭取到選民一定數量的簽名。

「我們號召罷免的活動在兩三個星期前已經得到了批准並啟動，在阿縣的各個城市也已經開始了徵集簽名，但是我們還需要更多。」

馬純啟表示，他們對官善貞的不滿，主要源於她對罪犯的寬大處理。「她嘗試對犯人減少刑期，但是是採取不加控特殊增强的方式，而不是採取認罪協議、減少訴訟或者定罪後爭取減刑的方式。」

在美國法律中，「特殊增强」通常指的是在檢控階段中對指控進行額外的加重，可能包括將罪行定位更嚴重的犯罪、增加刑罰力度或者添加其他特殊條件等。在馬純啟看來，官善貞檢察官處理的犯罪案件，都未讓犯人收到應有的罪名訴訟。

他舉了一個以前的案例。2021年，有名受害者在開車經過屋崙時被三名犯人打死。檢控方最先給出的罪名是謀殺罪，並且是「第二類特殊情境」（Special Second Circumstances），即犯人被宣判后無法減刑。這樣的「特殊情境」正是特殊增强的一種模式。

「但是，官善貞最後決定不給他們加上特殊情境，」馬純啟道，「讓他們接受認罪協議，這樣的話他們入獄幾十年之後就可能可以申請保釋。」

馬純啟表示，類似的案件還有很多，「官善貞把犯人的權益放在受害者的權益之上，這嚴重影響到了社區中公民的安全。」

截至發稿，本報未獲得官善貞回應。

社區義工馬純啟。(圖片來源：Zoom截圖）
社區義工馬純啟。(圖片來源：Zoom截圖）

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