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譴責以色列案 列治文市議會通過

編譯組╱列治文25日電
市議會通過決議譴責以色列種族清洗 ，列治文市衝突升級。（美聯社）
市議會通過決議譴責以色列種族清洗 ，列治文市衝突升級。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicle）報導，經過一場情緒激動的聽證會，列治文市（Richmond City）議會25日上午以五比一的票數通過了一項決議，承認加薩（Gaza）巴勒斯坦人的苦難，並指責以色列進行種族清洗。

有政治觀察者認為，市議會通過這項譴責案 ，將使列治文市衝突升級。

就市長和副市長提出的決議舉行的長達五個小時的聽證會，一開始就陷入混亂。在市長馬丁內斯（Eduardo Martinez）提交了呼籲全市 「聲援加薩巴勒斯坦人民 」的決議後不久，觀眾席上爆發出歡呼聲和噓聲，一名男子指責市長是納粹分子。

決議的部分內容是：加薩的巴勒斯坦人 「目前正面臨以色列國的種族清洗和集體懲罰行動；而根據國際法，集體懲罰被視為戰爭罪」。

副市長麥克勞克林（Gayle McLaughlin）說，她認為議會必須採取某種行動： 「加薩的局勢非常嚴峻，我們現在迫切需要做些實事，否則歷史會讓我們承擔責任。」

決議指出，巴勒斯坦人缺乏電力、食品、水和援助，「聯合國稱，加薩約200萬人可能很快就會失去飲用水和所有醫療服務。」

據美聯社報導，自從哈馬斯於10月7日對以色列南部城鎮發動毀滅性襲擊、以色列繼而封鎖了加薩地區以來，加薩的230萬居民一直面臨著食品、水和藥品短缺的問題。

在會議的公眾評論階段，發言的大多數人都支持這項決議，也有一些與會者表示反對，稱決議是對猶太社區的拋棄，指責市議會成員沒有徵求列治文猶太社區的反饋意見。

市議員澤佩達（Cesar Zepeda）是唯一投反對票的議員。他對居民的反饋表示擔憂，認為該決議可能會造成分裂：「我尋求將社區中的所有人團結在一起，共建和平。」

舊金山猶太社區關系委員會（JCRC）在一份聲明中譴責了這項決議，稱其利用了不準確的歷史資料，指責以色列在加薩進行種族清洗和種族隔離。

艾爾賽利度（El Cerrito） 市臨時市長盧尼克（ Tessa Rudnick） 也在周三批評了列治文的決議，稱應撤回這項決議，轉而與當地的宗教和民間領袖舉行會議，並發表一項團結的集體聲明。

位於舊金山的非營利組織 「阿拉伯資源與組織中心」（Arab Resource and Organizing Center）對列治文的投票表示贊賞。該組織表示，市議會採取了 「勇敢的立場，這使得灣區成為美國第一個呼籲結束這場針對巴勒斯坦人民的種族滅絕戰爭的地區。」

加薩 巴勒斯坦 以色列

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