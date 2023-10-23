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APEC峰會倒數 金山市民憂遊民問題

記者李怡╱舊金山報導
公益團體的志願者在田德隆社區為遊民派餐送溫暖。（記者李怡╱攝影）
公益團體的志願者在田德隆社區為遊民派餐送溫暖。（記者李怡╱攝影）

距離舊金山舉辦亞太經合組織（APEC）會議還有不到一個月的時間，日前聯邦安全局和舊金山警局公布了會議期間的安全戒嚴範圍，可謂是大型會議中的最高級別安保措施。安全局負責人則表示，對會議的安全保護有絕對的信心。即便如此，舊金山市民還是非常擔心舊金山的諸多挑戰，如遊民問題等會給會議帶來不良影響。

在上周的APEC安全措施會議上，舊金山警察局局長史考特回答了有關APEC峰會期間對於無家可歸者的安排。他表示：「不會特別驅趕或強制隔離無家可歸者。但是在會議的戒嚴區域，無家者不得准入，期間會做好收容所和安置床位的準備。」

田德隆社區華裔居民趙樹芬向本報表示，舊金山在清理田德隆街道一段時間後，停止了定期清理。最近她早晨送小朋友去上學時，會看到街道上滿地的垃圾。她說，這一趨勢讓人感到很不安。最近正在跟幾個鄰居自發組成清潔小組，準備自行清理社區街道。

在市場南部經營雜貨店的店主Matt表示，不用擔心，在大型會議期間田德隆街道的清潔工作會加強。比如在今年剛舉辦的Dreamforce會議期間，社區街道是很安全的。會議結束後，街道基本上又恢復到髒亂了。

月初舊金山應急管理處發文表示，在過去六個月內，已向市場街和Van Ness地區派遣了23次外展小組工作。在行動中，工作人員遇到了240名無家可歸者，已將83人安置到庇護所，其餘在街上的遊民拒絕接受庇護。

早前本報報導過的美國關愛基金會和立祉基督基金會，在疫情期間為無家者派餐發帳篷送溫暖。基金會的關愛行動一直持續到現在。日前晚上9時30分，記者隨此基金會來到市場街的遊民聚集地發餐派帳篷，驚訝發現，此次前來領取救濟物品與以往不同的是，大多數為有勞動能力的中青年。且在領取物資時，部分人會對派到手裡的食物挑三揀四，有的還會對沒有發給帳篷表示強烈不滿和憤怒，一副一切都是應得的架勢。派出的百餘份餐食裡領取者裡，對基金會志願者說謝謝的遊民屈指可數。

關愛基金會會長林邦立（George Lam）表示，因為看到這些遊民流落街頭而感到憂心，只是想盡自己的一點棉薄之力，給他們更多的溫暖和關心。對於遊民們挑揀或時而憤怒的態度，林邦立說：「遊民們可能是將我們看成政府組織了。」

作為舊金山的市民路經田德隆社區和市場南街，無不感歎，混亂的街道與遊民大煞風景，但是另一方面從非營利組織、社區基金會到市政府官員，都在關心解決這一問題，但依然無解。本報採訪的民眾，願望都是希望無家者與治安問題不會在APEC峰會期間搶了全球1000多家媒體的鏡頭。

很多遊民前來領取公益團體的派餐食物。（記者李怡╱攝影）
很多遊民前來領取公益團體的派餐食物。（記者李怡╱攝影）
田德隆地區夜間在街頭的遊民。（記者李怡╱攝影）
田德隆地區夜間在街頭的遊民。（記者李怡╱攝影）
很多遊民前來領取公益團體的派餐食物。（記者李怡╱攝影）
很多遊民前來領取公益團體的派餐食物。（記者李怡╱攝影）
很多遊民前來領取公益團體的派餐食物。（記者李怡╱攝影）
很多遊民前來領取公益團體的派餐食物。（記者李怡╱攝影）

遊民 舊金山 APEC

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