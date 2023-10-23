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貸款利率飆升 灣區買房者付出更多

編譯組／綜合報導
高貸款利率令灣區購房者需付出更多。(Getty Images)
高貸款利率令灣區購房者需付出更多。(Getty Images)

當阿金森（Joseph Atkinson）夫婦今年開始購買房屋時，他們意識到他們能負擔的任何東西都會比他們租的房子小。罪魁禍首是高貸款利率

阿特金森一家並不孤單。在整個灣區，購屋者的預算隨著每次升息而減少。他們付出了更多的代價，卻獲得了比一年前更少的面積。即使只增加半個百分點，每月付款也會增加數百元。

「我確保我們盡快鎖定利率。」阿金森說。事實證明，他的想法是對的。一周後利率飆升。

貸款利率達到23年來的最高水平，也阻礙了潛在賣家出售房屋，造成供應緊張。庫存不足導致價格連續第二個月上漲。根據加州房地產經紀人協會的最新數據，灣區9縣的房價中位數在9月達到130萬元，年增6.6%。

「我們這裡的庫存極度缺乏，而且我認為這種情況不會很快改變。」矽谷房地產經紀人協會主席、經紀人漢密爾頓(Jim Hamilton)表示。

這導致房屋銷售長期降溫，灣區銷售較去年9月下降23.7%。在全國範圍內，2023年二手房銷售量預計將達到2011年以來的最低水平，當時美國正從2007年房地產市場崩盤中復甦。

如今的買家正在接受高利率，押注現在值得在市場上立足。如果利率下降，以後還有再融資的機會。漢密爾頓說：「我們還沒有真正看到買家因為利率上升而退縮。我們仍然看到多個房屋報價。」房產在市場上停留的時間並不長：9月份灣區房屋平均在市場上待了14天，而去年同期為26天。去年一些潛在買家選擇等到利率下降，但這不太可能很快發生。

舊金山房地產經紀人羅伯斯(Jen Robles)表示：「自去年以來，我的一些買家一直在等待房價下降，但遺憾的是，此後房價卻上漲了。」

現在促使買家進入市場的一個因素是缺乏競爭：許多人表示，當前相對低潮的市場，比他們預期的利率下降後的狂潮更可取。

帕塔克（Hardul Pathak）就是這麼認為的。他是一名37歲的硬體工程師，今年5月在金寶市以150萬元的價格購買了一套三居室和兩居室的住宅。他認為這個價格很高，但隨著越來越多的買家競標該房產，這個價位可能會低於當前實際價格。

「我知道，當利率下降時，市場競爭將變得更加激烈，我將需要花更多的錢。」他說。

在海灣的另一邊，阿特金森一家在出價兩次後才在聖利安住買下了一間兩房的房子。「說起來很奇怪，但我對高利率感到幸運。」他說。

對於那些在利率較低時購買的人來說，還是有很大的好處。根據分析，如果買家在2021年以3%的利率購買一套價值83萬620元的房屋（加州的中位價），首付20%，則每月支付3760元。而現在的利率為7.5%，每月支付5600元。

Bay East發言人史達（David Stark）表示：「利率的上漲對灣區的買家來說是雙重打擊，因為利率大幅上揚，價格和由此產生的抵押貸款也大幅上漲。」

利率 灣區 房地產

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