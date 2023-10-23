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經營非法實驗室 中國業主被捕

【佛萊斯諾訊】
該實驗室業主為62歲的中國公民朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）。（取自聯邦司法部）
該實驗室業主為62歲的中國公民朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）。（取自聯邦司法部）

去年底在加州中部佛萊斯諾縣（Fresno County）里德利市（Reedley）發現了一個中國人非法經營的實驗室，坊間傳聞是中方製造新冠病毒和生化武器的場所。聯邦執法部門19日逮捕了該實驗室業主，62歲的中國公民朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）。

朱嘉北被起訴未取得合法經營許可的情況下，生產新冠檢測試劑以及驗孕棒、愛滋病檢測盒，以及將這些產品標記成其他產品（mislabeling）。

根據加州東部聯邦檢察官辦公室，在美國食品、藥物監管局（FDA）的調查下，朱嘉北於19日被捕。不過聯邦對其指控的罪名在於違反聯邦安全生產規定，並非網傳的中國政府在北美生產生化武器以對付美國。

美國聯邦檢察官Phillip A Talbert表示，「被告機關算盡，故意更改他本人和公司的名字及地點來掩蓋罪行。」朱嘉北有多個名字，包括Jesse Zhu，何強（Qiang He，音譯），或David He。他是中國公民，之前居住在加州Clovis市。

在對朱嘉北的訴狀中，2020年12月至2023年3月間，朱嘉北與其他生產商在中美兩國非法製造、進口、銷售、分發數千個新冠檢測試劑，以及愛滋病檢測試劑、驗孕棒等。

涉及該案的有兩個公司，分別是「Universal Meditech Inc.」和「Prestige Biotech Inc.」。這兩個公司在沒有許可證的情況下生產銷售試劑盒。此外，朱嘉北還向FDA隱瞞其真實身分以及他是實驗室業主的信息。

其中之一的涉事公司「Prestige Biotech Inc.」的辯護律師Michael M. Lin，對美聯社的提問表示暫時無可奉告。

2022年12月，執法部門在加州中部農業區里德利市，發現了一個生產醫藥檢測試劑的工廠。裡面有數十個存放醫用物品的電冰箱、冰櫃以及裝有血的試管、裝有尿液的瓶子以及約千隻小白鼠。當時有媒體稱這些小白鼠被植入新冠病毒，因此民間有傳言說該實驗室是中國生產化學武器的基地。之後證實原來只是研發新冠檢測試劑過程中，讓小白鼠產生抗體的實驗環節。

美國疾病防制中心（CDC）表示，目前沒有證據顯示該實驗室用於製造生化武器。

該實驗室內藏有大量非法醫用物品。（取自加州高等法院）
該實驗室內藏有大量非法醫用物品。（取自加州高等法院）
實驗室內發現的化學實驗藥劑。（取自加州高等法院）
實驗室內發現的化學實驗藥劑。（取自加州高等法院）

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