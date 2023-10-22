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削減成本 Dropbox舊金山總部退租1/4空間

編譯廖宜怡／綜合報導
雲端儲存服務公司Dropbox與業主達成協議，將把總部超過四分之一的辦公空間交還給業主，但必須支付近8000萬元的終止租賃費。（電視新聞截圖）
雲端儲存服務公司Dropbox與業主達成協議，將把總部超過四分之一的辦公空間交還給業主，但必須支付近8000萬元的終止租賃費。（電視新聞截圖）

根據向美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）提交的文件，雲端儲存服務公司Dropbox已與其舊金山總部大樓業主達成協議，將把總部超過四分之一的辦公空間交還給業主。

經過修改的租約允許Dropbox將舊金山米慎灣（Mission Bay）總部16萬5244平方呎的辦公空間交還給業主，但條件是Dropbox必須支付業主7900萬元的終止租賃費。

這項辦公空間交還行動將分三個階段進行：本季先交還約5萬2000平方呎，支付2810萬元；2024年第二季度交還約5萬4000平方呎，支付1490萬元；最後在2025年第一季度交還5萬9000平方呎，支付剩下的3600萬元。

Dropbox發言人在聲明中說：「正如我們先前所指出，由於公司決定以遠距工作政策為優先，我們已採取降低房地產成本的措施。根據我們的經營模式，遠距工作是員工的主要工作方式，但我們仍會根據計畫舉行面對面聚會。」

這項改變預計將使Dropbox的辦公室租賃費用減少約1億3700萬元，建築維修成本減少約9000萬元。

自新冠疫情爆發後採取遠距工作政策以來，Dropbox一直承受著租賃總面積75萬平方呎辦公室空間的壓力。

2020年底，Dropbox先是轉租總部13萬3896平方呎的空間給Vir Biotechnology，本月初再將約3萬平方呎的空間轉租給初創生技公司Siren Biotechnology。

今年4月，Dropbox共同創辦人暨執行長休士頓（Drew Houston）宣布，作為削減成本措施的一部分，公司將裁員16%。

休士頓說：「我們必須承認出現了一些殘酷的事實。在某些領域，在經濟衰退前展現前景的一些投資，如今潛力有限；在其他方面，我們並未按照我們需要的那樣去執行工作或嚴格管理績效。因此，我們在這些方面進行了大幅度的成本削減，以騰出更多資源投資我們未來的成長。」

投資 舊金山 休士頓

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