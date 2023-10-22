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舊金山南市場街 卡車擦撞8車 再衝入家具店 2輕傷

記者王子涵／舊金山報導
一輛卡車與七八輛車發生剮蹭後，最後撞入了一家家具商店。(取自X平台）
一輛卡車與七八輛車發生剮蹭後，最後撞入了一家家具商店。(取自X平台）

20日下午晚些時候，舊金山南市場街（South Market St）發生一起嚴重的交通事故。一輛卡車與七、八輛車發生擦撞，最後撞入了一家家具店。

被撞車主洛文塔爾（Jeff Loventhal）表示，20日下午約5時他正將車停在八街夾Townsend街附近，一輛速度僅為30哩的汽車與他的車追尾。「大約撞了有七八輛車。」洛文塔爾說。

卡車並沒有停下來，與多車相撞後，卡車駛入Townsend街，直接衝進了名為Roche Bobois的家具商店的入口大門。

舊金山消防局發言人艾利亞斯（Mariano Elias）表示，卡車司機在撞向建築物的同時，還撞上一名站在人行道上的行人。司機和行人都受了輕傷，被送往醫院。

目前尚不清楚，司機是否有酒駕或毒駕的行為。舊金山警局表示，當警員到達現場後，肇事車輛正停在一棟建築內，並且司機仍在車內。「駕駛員並沒有反應，警員對其進行了急救，並引導到場的醫護人員展開救助。」警局發言人表示，「司機被送往了醫院，沒有生命危險，目前已被拘留做進一步調查。」

警方表示，卡車駕駛者首先與一輛有人駕駛的車輛相撞，隨後逃離了現場繼續行駛。「車上的兩名乘客都受了輕傷，但沒有生命危險，在現場接受了治療。」

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