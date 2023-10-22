舊金山少年騎車計畫 州議會撥款100萬元

上午十時，舊金山Grattan小學的學生們已經在操場上練習騎車，操場上由警示桶圍出了賽道。（記者王子涵／攝影）

加州 華裔眾議員、州眾會預算委員會主席丁右立（Phil Ting）21日宣布，向舊金山 YMCA少年騎車計畫（Y Bike）撥款100萬元，保證未來十年支持少年騎行外出、提供安全教育 和自行車維護。

學生亨特（前）說，騎車對身體很健康，能夠讓大腿變強壯，她推薦所有的同學們騎車上學。（記者王子涵／攝影）

21日上午10時，舊金山Grattan小學的學生已經在操場上練習騎車了，操場上有用警示標誌圍出的賽道。舊金山本地單車出行組織免費為學生發放頭盔、護膝，並為舊車提供修護。

丁右立表示，自行車是清潔綠色的交通方式，有助保障城市中的年輕人獲得工作機會、完成課後項目等。「我們在努力讓更多的人放棄開車，改騎單車、步行或使用公共交通，這將對減少溫室氣體排放產生巨大影響，這也是應對氣候變化最好的方式之一。」

丁右立指出，加州40%的溫室氣體排放是來自於交通，其中汽車尾氣是主要因素。

學生亨特（前）說，騎車對身體很健康，能夠讓大腿變強壯，她推薦所有的同學們騎車上學。（記者王子涵／攝影）

舊金山YMCA首席執行長布魯寧（Jamie Bruning）表示，作為家長，鼓勵孩子騎行的意義在於幫助孩子建立自信、自尊和學會獨立。「社區的概念在逐漸變小，孩子也有更多樣的方式抵達市中心，同時讓他們如同成年人一樣學會一個道理：我們是人類共同體。」布魯寧說，「普及單車將提高社區交通的多樣性，讓年輕人獲得更多的工作機會、接受教育等。」

撥款將在未來十年替換YMCA老舊的自行車，創立自行車修理項目，培養少年動手實踐能力，並提供新的單車、裝備和存放空間。

Grattan小學校長格里森（Sarah Grissom）表示，學校有「綠色行動日」的傳統，鼓勵學生在周五騎車或使用公共交通上學。學生在短暫騎行到達學校後，身體和精神已經得到鍛煉，能夠立即投入到學習中，相比坐車上學，有更多的好處。「我有幸在加州單車之都戴維斯市（Davis）長大，那裡單車維修的基礎設施非常完備，我十分高興看到越來越多的單車設施來到了舊金山。」格里森說。

學生亨特（Hunter）剛剛完成了單車訓練，她說：「騎車對身體很健康，能夠讓大腿變強壯，推薦所有的同學們騎車上學。」