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公聽會遠程公共評論 舊金山市議會票決取消

記者楊逸辰／舊金山報導
贊成動議的議長佩斯金。(圖片來源：SFGOVTV）
贊成動議的議長佩斯金。(圖片來源：SFGOVTV）

舊金山市議會本周二會議上，通過一項調整舊金山市議會程序規則的動議，取消公聽會上遠程接入的公共評論，但無法到達會場的殘疾人士等除外。此動議的提出，是因為近期公聽會上遠程發言的人頻頻發表辱罵和仇恨言論，包括進行種族主義和反猶太主義攻擊。

反對動議的議員潘正義。(圖片來源：SFGOVTV）
反對動議的議員潘正義。(圖片來源：SFGOVTV）

動議需要八名市議員的同意才能通過。最後以八票同意、三票反對的結果通過。

「各位同事，當那些怯懦的白人至上主義者躲在互聯網後來發表種族主義和反猶主義言論的時候，你們都是在場的，」議長佩斯金（Arron Peskin）説，「我們以為在舊金山已經沒有這樣的情況了，可惜並不是。」

遠程接入的公眾評論在疫情開始時，市議會添加入秩序規則。三年後，疫情結束，市議會當時就是否該保留遠程公眾評論發動過投票，佩斯金在那時投的是贊成票。

他表示，自己不得不改變當時的立場，「這讓我的心情沉重。我一直對探尋各種多元渠道來吸收合法有效的施政意見，是持格外開放的態度的。儘管布朗法案（Brown Act）允許我們把仇恨言論給屏蔽掉，但我認爲這還是不夠有效與可行。」

第五區區議員潘正義（Dean Preston）對這項動議表達反對：「我同意應該將仇恨言論清除掉。但是我不認為這項動議是實現這一目標的唯一渠道。」他表示，大部分通過遠程接入的公共評論都是來自正在工作崗位上的人們，和無法來到現場的老年人和年幼孩童的家長們。他們往往不能來到會議廳，聽議員討論上幾小時的各種提案，然後再發表評論。

「我相信只要給多點時間，我們能夠找到方法來在屏蔽那些言論，同時吸收正常的公眾意見。」潘正義說。

第十區市議員華頌善（Shamann Walton）則表示贊成。「這不只是為了杜絕那些種族歧視和仇恨的言論，也是因為我不想讓那些來自德州和佛羅里達的人干擾會議議程。」他強調，對於殘疾人士和身體不便的老年人來說，遠程公共評論仍然是開放的。

最終，潘正義、梅義加和殷嘉立投票反對，其他區議員均投贊票。取消遠程公共評論的動議通過後立刻生效，當天的市議會會議就沒有開放遠程公共評論。

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