市長話金山／舊金山迎APEC峰會 加強安保

華裔社區民眾與市長合影。

親愛的讀者們：

即將來臨的11月，舊金山 將主辦今年的亞太經濟合作組織（APEC ）領袖會議和公司總裁峰會。對於我們而言，這是一個令人興奮且重要的時刻。亞太經濟合作組織領袖會議將是自1954年「聯合國憲章」在舊金山簽署數十年來最大的國際事件。

舊金山是一個國際都會，對於拜登 政府選擇了我們在世界舞台上亮相感到自豪。屆時我們將歡迎來自21個成員經濟體的領袖、代表團和世界各地的公司總裁。亞太經濟合作組織領袖會議為我們提供了機會，讓居民、上班族和遊客更加了解我們的城市。

我們正在抓住每一個機會，不僅為11月舉行活動的時候，更為我們的未來創造最正面的影響。正因如此，我們一直努力確保會議的成功，以展示舊金山美麗之處。感謝來自商界和慈善社區以及眾多支持者的忠誠合作，我們今年一直在積極工作並達到了一些重要的里程碑：

1.我們達到了從個人和公司籌集2000萬元的目標，各人都堅信我們所做的工作。

2.我們達到了招募志願者數量的目標。

我們所獲得的支持表明大家對舊金山的信心。在過去多個月中，我們一直與聯邦公共安全部門合作，制定安全措施，確保會議期間包括拜登總統主持成員經濟體領導人會議的居民和與會人士安全。

經過數月的策畫，上周聯邦國安局宣布了圍繞馬士孔尼中心、Embarcadero和諾布山周圍的安保規畫，以及預估將對駕駛者、公共交通和行人所造成的影響。

亞太經濟合作組織領袖會議活動在11月15日至18日期間，被指定為國家特殊安全事件，這意味著由於加強的安全措施，這些區域將受到主要影響。我們希望確保我們的居民和商戶知道，安保工作即將對他們日常生活和運營造成影響，並在11月15日之前的幾天，做好準備計畫。

在整個亞太經濟合作組織領袖會議周，大家應留意國安局指定的區域將受到安保工作影響，交通也將有所限制。在這段時間內，我鼓勵您提前計畫行程，並透過以下資源來獲取信息：

SF.gov：這是舊金山服務網站，在會議期間為居民和訪客人提供包括公共交通臨時改道、政府公共服務辦公室運作時間調整，以及小商業資訊。

布里德與民眾合影。

3-1-1：致電3-1-1，獲取有關會議更新、路面狀況和交通管制、改道消息。

AlertSF：舊金山的緊急通知系統AlertSF，通過電子郵件、短信或電話向訂閱者提供緊急更新。AlertSF將用於通知所有居住、工作在或遊覽舊金山的人，以及有關會議對市內服務的影響，例如交通中斷和緊急公共信息和警報。鼓勵居民通過將其郵政編碼發送到888-777，或通過將APEC2023發送到888-777來訂閱AlertSF，以獲得安保措施相關的緊急信息。

經濟和勞動力發展辦公室和小商業辦公室將對被畫入安全戒嚴範圍地區的居民、商戶和雇主進行宣傳。團隊成員將分發多種語言的傳單，以幫助規畫一周計畫，包括如何協調進出入安全區域的過程。

我們將分享更多進一步信息，亦希望您與我一同興奮地迎接來自世界各地的成千上萬的遊客。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！