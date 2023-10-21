舊金山5猶太裔市議員 收到反猶明信片
五位舊金山猶太裔市議員在過去的一個月中都收到了含有反猶信息的明信片。
在上月27日舊金山市議會的會議上，含有種族歧視的發言充斥公共發言環節，一度讓會議中斷。自那之後，市議長佩斯金（Aaron Peskin）、市議員潘正義（Dean Preston）、梅義加（Myrna Melgar)）、盧凱莉（Hillary Ronen）、孟達文（Rafael Mandelman）皆表示，近期收到惡意的反猶太明信片。
明信片中不僅包含對於猶太裔的攻擊，在背面還有針對BLM運動的攻擊。
明信片留下一個網址，指向的是一個滿是反猶傳單的網站。傳單把對媒體的控制、新冠政治宣傳、槍枝管控和LGBTQ+運動等，都歸咎於猶太人。
所有的傳單似乎都隸屬於非猶太人防禦聯盟這一組織（Goyim Defence League）。全美反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）曾指出，該組織是「惡毒的反猶分子」。
孟達文表示，他感到十分不安，因為明信片直接寄到了他的家中，市議會中所有的猶太裔成員也都被針對。
「這並不是件好事。儘管所有人都會收到一些奇怪的信件，但是被他們知道私人住址是有些奇怪的。」孟達文說。
盧凱莉稱，自己的小女兒先看到這些明信片。「這是我一生中遇到的最令人作嘔、最反猶的事情。」盧凱莉說，「這就是我們目前必須要面對的。」
佩斯金表示，在發現這些明信片的同一天，市議會就被一連串匿名的電話瘋狂騷擾，發言者無一例外發表著仇恨言論。隨後，他宣布暫停所有遠程公共評論的請求。他表示，是這些明信片促使他做出決定。
「我不認為這是巧合。」佩斯金說，「我在履行我的職責，我不會感到害怕。」
反誹謗聯盟舊金山地區主管萊文（Marc Levine）表示，自該組織1979年開始追蹤誹謗信息以來，目前舊金山灣區發生的反猶事件達到了歷史最高水平。他認為，散發反猶主義和仇恨傳單的非猶太人防禦聯盟，試圖以這種方式擴大宣傳的效果，以籌措更多的資金。
萊文表示，隨著以哈戰爭的持續升級，近期反猶主義事件在全國範圍內增長了400%。
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