舊金山、聖馬刁 9月減少1萬個工作機會

由於科技行業繼續裁員，舊金山（San Francisco）和聖馬刁（San Mateo）縣在9月減少了1萬個工作崗位。（美聯社）

根據「舊金山 紀事報」（Chronicle）報導，由於科技行業繼續裁員，舊金山（San Francisco）和聖馬刁（San Mateo）縣在9月減少了1萬個工作崗位，該地區的工作崗位總數下降了0.8%。但與之相反的是，根據周五（20日）公布的最新州數據，由於找工作的居民人數減少，兩縣地區的失業率大幅下降，從8月的3.5%降至3%，但仍高於去年9月的2.2%。

舊金山9月的失業率為3%，聖馬刁9月的失業率為2.9%，是全州失業率最低的兩個地區。加州 的失業率從8月份的4.6%微升至4.7%。其中，專業性職業和商業服務業減少了6100個工作崗位，技術含量高的信息產業減少了2400個工作崗位。今年有數十家大型科技公司進行了裁員，Meta、Google和思科（Cisco）最近也進行了裁員。以上數據並未經過季節性調整。

負責發布該報告的加州經濟發展辦公室（California's Economic Development Department）以居民為單位來衡量勞動力，但行業就業 則包括在該地區工作但住在其他地方的人。

經濟發展辦公室勞動力市場信息部門的研究員斯通（Nicolle Stone）在一封電子郵件中寫道：「由於人們因為各種原因離開勞動力市場，南加州的勞動力一直在波動，但總體趨勢是上升的。」今年舊金山似乎更加停滯不前，但這很可能是由於疫情時期人口下降了約7%。

灣區其他地區也出現了類似的就業崗位和失業率下降的情況。阿拉米達（Alameda）縣和康曲柯士達（Contra Costa）縣在9月份減少了3100個工作崗位，但該地區的失業率降至4%。

包括聖他克拉拉（Santa Clara）縣和聖比尼度（San Benito）縣，9月份的失業率從3.9%降至3.3%，同時減少了5700個工作崗位。

9月份全國失業率為3.8%。自2020年4月經濟從疫情衝擊中復甦以來，加州已增加了近320萬個工作崗位，目前非農就業崗位比疫情發生前增加了43萬6400個。