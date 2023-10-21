2024全美華埠小姐 開放報名

全美華埠小姐競選委員會希望，改變過去以單純選美為目的的思路，將提升女性地位、公共演講能力、職業發展、傳統文化傳承等作為重點，為參賽者提供全方位的服務。（記者王子涵／攝影）

由舊金山 中華總商會舉辦的年度「全美華埠 小姐競選」定於2024年2月23日晚，在舊金山聯合廣場希爾頓酒店舉行，活動於9月29日至11月3日開放報名。20日記者會上，主辦方表示，今年比賽將放寬報名要求，努力吸引全球各地的華裔 年輕女性參賽，共同慶賀龍年的到來。

全美華埠小姐競選的歷史超過60年，今年的競選委員會全部由年輕一代組成，包括中華總商會董事方文龍、李婉兒、熊可慈。她們希望改變過去以單純選美為目的，將提升女性地位、公共演講能力、職業發展、傳統文化傳承等作為重點，為參賽者提供全方位的服務。

中華總商會董事何海量以及2023年全美華埠小姐得主徐莊婕也出席了記者會。

李婉兒曾獲得2014年全美華埠小姐「第三公主」的稱號，她同時也是中華總商會新一屆委員會中最年輕的女商董。她表示，最終的獲獎者將有機會在賽後參加社區活動，與民選官員、社區組織交流，幫助他們擴大交際圈，為之後的職業道路做準備。

方文龍表示，世界在不斷發展，華埠也應該適應新的潮流。看到新一代的華裔年輕人開始領導華埠的發展是十分欣喜的事，他希望這樣的改變能夠體現在全美華埠小姐的競選中。

熊可慈是2016年「華埠小姐」得主，她宣布了今年參賽的要求。參賽者要求在17歲到28歲之間，擁有至少25%華裔血統的未婚女性。「這意味著只要父母有一方為華裔血統就可以參賽，賽事同時為擁有綠卡或F1學生簽證的留學生開放。」熊可慈說，「全美華埠小姐得主將得到1萬元現金獎勵，並成為華裔社區的代言人。」

徐莊婕表示，每一位參賽的年輕女性都是彼此的榜樣，在比賽的過程中，她們成為了很親密的朋友。「比賽的意義並不只是讓我們更加自信，同時也是相互鼓勵支持的過程。」徐莊婕說，「我們從中還了解到許多舊金山華埠的歷史，如果沒有參加此次競賽，我可能不會有機會有這樣的學習機會。」