柏克萊加大以巴裔教授 聯手呼籲和平

為防學生在以哈危機中進一步互相傷害,柏克萊加大以裔與巴裔教授聯手呼籲和平。(取自柏克萊加大臉書)

以色列 與哈瑪斯衝突以來,從史丹福大學到哥倫比亞大學,美國知名大學校園持續表達對以色列或巴勒斯坦 人的聲援,言語與行動挑釁事件不斷。柏克萊加大 校園上周也發生衝突事件,為防學生在以哈危機中進一步互相傷害,柏克萊以裔與巴裔教授聯合發出聲明,呼籲和平。

「舊金山紀事報」報導,面對校園以哈衝突,柏克萊加大政治系教授、迪爾猶太法律與以色列研究所(Helen Diller Institute for Jewish law and Israel Studies)所長哈斯納(Ron Hassner)為防止校園暴力事件進一步升級,他想到教授巴勒斯坦、伊斯蘭恐懼(Islamophobia)與後殖民研究課程的同事講師巴茲安(Hatem Bazian)。兩位學者看法截然不同,卻相互尊重,也許兩人可一起做些事情,呼籲師生保持冷靜,因為他們現身處柏克萊,而非中東。

哈斯納與巴茲安兩人生長背景大不相同。哈斯納在以色列長大,相信以色列有權作為國家存在,但對巴勒斯坦土地占領應該結束,也譴責哈瑪斯,其對平民攻擊是純粹恐怖行為。巴茲安則將以色列視為種族隔離與殖民國家,認為目前衝突是以色列長久持續壓迫巴勒斯坦人、巴勒斯坦人爭取正義和解放集體困境的結果。

儘管兩人生長與想法差異極大,為呼籲和平,哈斯納仍發信邀請巴茲安,共同發出聯合聲明,譴責暴力並提倡尊重不同聲音。因為以哈危機,柏克萊校園氣氛緊張、學生情緒高漲。兩人感到有責任防止學生利用這場危機、製造進一步相互傷害。

哈斯納與巴茲安兩人聯合聲明,12日下午以電子郵件方式自校長辦公室發出。由哈斯納撰寫、巴茲安編輯,承認「分歧與不同觀點是生活重要組成部分」(disagreement and different points of view are an essential part of life),但要求相互「尊重與尊嚴」(respect and dignity);這份聲明是同儕之間共同合作,也是他們多年來通過以事實依據進行辯論所建立的榜樣。

兩位學者發表共同聲明以來,柏克萊師生反應普遍正面。但是,哈斯納與巴茲安強調他們推動不同聲音、而非政治妥協,並不是要求人們改變對問題的看法,「而是要求人民了解,無須以攻擊性方式傷害或是對抗、以證明自己的觀點。」

問及聯合聲明將如何影響未來合作與對話?兩位學者表示,現在下結論為之過早。哈斯納表示:「傷口仍未癒合,還在流血。」柏克萊以包容文化衝突與促進政治異議聞名,學者間的相互尊重與尊敬,仍可能帶來新對話。