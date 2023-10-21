我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍二從慕尼黑掠走一幅300年名畫 歸還德國

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

柏克萊加大以巴裔教授 聯手呼籲和平

編譯組／綜合報導
為防學生在以哈危機中進一步互相傷害，柏克萊加大以裔與巴裔教授聯手呼籲和平。(取自柏克萊加大臉書)
為防學生在以哈危機中進一步互相傷害，柏克萊加大以裔與巴裔教授聯手呼籲和平。(取自柏克萊加大臉書)

以色列與哈瑪斯衝突以來，從史丹福大學到哥倫比亞大學，美國知名大學校園持續表達對以色列或巴勒斯坦人的聲援，言語與行動挑釁事件不斷。柏克萊加大校園上周也發生衝突事件，為防學生在以哈危機中進一步互相傷害，柏克萊以裔與巴裔教授聯合發出聲明，呼籲和平。

「舊金山紀事報」報導，面對校園以哈衝突，柏克萊加大政治系教授、迪爾猶太法律與以色列研究所(Helen Diller Institute for Jewish law and Israel Studies)所長哈斯納(Ron Hassner)為防止校園暴力事件進一步升級，他想到教授巴勒斯坦、伊斯蘭恐懼(Islamophobia)與後殖民研究課程的同事講師巴茲安(Hatem Bazian)。兩位學者看法截然不同，卻相互尊重，也許兩人可一起做些事情，呼籲師生保持冷靜，因為他們現身處柏克萊，而非中東。

哈斯納與巴茲安兩人生長背景大不相同。哈斯納在以色列長大，相信以色列有權作為國家存在，但對巴勒斯坦土地占領應該結束，也譴責哈瑪斯，其對平民攻擊是純粹恐怖行為。巴茲安則將以色列視為種族隔離與殖民國家，認為目前衝突是以色列長久持續壓迫巴勒斯坦人、巴勒斯坦人爭取正義和解放集體困境的結果。

儘管兩人生長與想法差異極大，為呼籲和平，哈斯納仍發信邀請巴茲安，共同發出聯合聲明，譴責暴力並提倡尊重不同聲音。因為以哈危機，柏克萊校園氣氛緊張、學生情緒高漲。兩人感到有責任防止學生利用這場危機、製造進一步相互傷害。

哈斯納與巴茲安兩人聯合聲明，12日下午以電子郵件方式自校長辦公室發出。由哈斯納撰寫、巴茲安編輯，承認「分歧與不同觀點是生活重要組成部分」(disagreement and different points of view are an essential part of life)，但要求相互「尊重與尊嚴」(respect and dignity)；這份聲明是同儕之間共同合作，也是他們多年來通過以事實依據進行辯論所建立的榜樣。

兩位學者發表共同聲明以來，柏克萊師生反應普遍正面。但是，哈斯納與巴茲安強調他們推動不同聲音、而非政治妥協，並不是要求人們改變對問題的看法，「而是要求人民了解，無須以攻擊性方式傷害或是對抗、以證明自己的觀點。」

問及聯合聲明將如何影響未來合作與對話？兩位學者表示，現在下結論為之過早。哈斯納表示：「傷口仍未癒合，還在流血。」柏克萊以包容文化衝突與促進政治異議聞名，學者間的相互尊重與尊敬，仍可能帶來新對話。

柏克萊加大 以色列 巴勒斯坦

上一則

舊金山、聖馬刁 9月減少1萬個工作機會

下一則

舊金山5猶太裔市議員 收到反猶明信片

延伸閱讀

遭哈瑪斯俘虜的美國母女檔獲釋 燦笑與拜登通話畫面曝

遭哈瑪斯俘虜的美國母女檔獲釋 燦笑與拜登通話畫面曝
搶救人質優先 拜登：以色列應延後地面入侵加薩

搶救人質優先 拜登：以色列應延後地面入侵加薩
學者：中俄伊朗假消息圈散播 加薩遇襲淪認知戰

學者：中俄伊朗假消息圈散播 加薩遇襲淪認知戰
英相會巴勒斯坦與埃及領袖 重申支持「兩國方案」

英相會巴勒斯坦與埃及領袖 重申支持「兩國方案」
以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

熱門新聞

華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。(受訪者提供）

兒獲Google職位 申請多所名校卻落榜…華生父盼大學提高錄取透明度

2023-10-13 20:20
灣區多所大學畢業生就業薪資在全美名列前茅。（美聯社）

全美畢業生薪酬榜 史丹福9萬8900元排第5、聖他克拉拉大學第9

2023-10-17 02:18
亞當、晨霞和女兒Joy、Grace及尚在腹中的Naomi。（晨霞提供）

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

2023-10-15 02:17
舊金山議會批准開始對空屋徵稅。（美聯社）

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

2023-10-18 00:47
這張日環食照片拍攝於2012年5月20日。 （NASA美國太空總署）

本周六「日環食」 灣區觀測指南

2023-10-13 02:17
圖為車輛在舊金山一條公路上行駛。(新華社)

舊金山房租大漲 科技新貴也吃不消 搶住「膠囊公寓」

2023-10-14 01:00

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐