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Cruise自駕事故多 聯邦監管要查

編譯組／舊金山20日電
根據「舊金山觀察家」報導，10月17日聯邦監管機構對Cruise自駕車展開調查，因舊金山發生了一連串Cruise傷人事故。（美聯社）
根據「舊金山觀察家」報導，10月17日聯邦監管機構對Cruise自駕車展開調查，因舊金山發生了一連串Cruise傷人事故。（美聯社）

根據「舊金山觀察家」（San Francisco Examiner）報導，10月17日聯邦監管機構對Cruise自動駕駛汽車展開調查，因為舊金山發生了一連串Cruise傷人事故。

根據全國公路交通安全管理署（NHTSA）的文件，該局的一個部門將對約990輛Cruise自動駕駛汽車展開調查，因為這些汽車「可能沒有在行人周圍採取適當的謹慎措施」。

安全管理署寫道：「這可能會增加與行人發生碰撞的風險，並因此導致嚴重傷亡。」

就在這次安全調查兩個月前，加州車管局（DMV）鑒於本市所發生的一連串碰撞事故，迫使Cruise將其車隊的白天車輛減少到50輛，夜間減少到150輛。

聯邦調查人員將調查8月發生的一起事故，當時一名行人通過十字路口時被Cruise的汽車撞倒，但事故地點沒有具體說明。

他們還將調查本月早些時候在第五街（5th Street）和市場街（Market Street）交叉口發生的一起車禍，當時一名婦女被一輛由人駕駛的汽車撞倒，隨後被Cruise的一輛機器人計程車（Robotaxi）撞倒並被困。

Cruise公司發言人林道（Hannah Lindow）說：「在行人傷亡人數創歷史新高的今天，Cruise公司超過500萬英哩的安全記錄，繼續優於同類人類駕駛員。」

她說：「Cruise定期與全國公路交通安全管理署溝通，並一直配合NHTSA提出的每項信息要求，無論它們是否與調查有關。我們也會繼續這樣做。」

安全監管機構在文件中寫道，NHTSA的調查將「確定潛在問題的範圍和嚴重程度」，包括可能影響汽車技術政策的因果因素，以及汽車在行人面前的表現。

在進行調查的同時，Cruise公司上周宣布對其技術進行升級，希望改進自動駕駛汽車在犯罪或醫療急救現場遇到急救車輛時的應對方式。

今年8月一輛載有乘客的Cruise機器人計程車與一輛消防車相撞，當時消防車正在趕往舊金山市政廳的緊急事件現場。兩個月前，一輛Cruise汽車被拍到停在米慎（Mission）槍擊案附近，當時槍擊事件中有九人受傷。

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