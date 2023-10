丁右立起草「反仇恨犯罪法」獲州長簽署 明年7月生效

丁右立(發言者)慶祝反仇恨犯罪AB 449法案獲州長簽署。(記者楊逸辰/攝影)

加州 眾議員丁右立19日在華埠召開記者會,慶祝他所起草的歷史性反仇恨犯罪 法案(AB 449)獲州長簽署。

AB 449也稱為「免於仇恨犯罪法案」(the Freedom from Hate Crimes Act),要求加州所有執法人員知曉並遵循確切政策,識別和報告仇恨犯罪,並對其作出反應。加州每一個執法部門都被要求在2024年7月1日之前將該政策落實。為確保這一法案的確切實施,每個執法部門都必須向州司法廳提交按照法案內容所作出的政策調整,以通過司法廳的合法性檢查。

疫情期間,仇恨與極端研究中心(the Cemter for the Study of Hate and Extremism)發布報告表明,反亞裔 犯罪在2021年的第一個季度增長了189%。雖然疫情後的反亞犯罪有所下降,但聯邦調查局報告發現,美國總體的種族仇恨犯罪、反猶犯罪、反多元性別LGBTQ群體犯罪,在2022年都有所上升。

加州眾議員丁右立(前排左四)19日在華號召開記者會,慶祝他所起草的歷史性反仇恨犯罪法案AB 449獲州長簽署。(記者楊逸辰/攝影)

丁右立説,「在金山,我們最起碼還知道針對亞裔仇恨犯罪的數據,而像聖伯納汀諾、河濱那樣的城市都報告零起仇恨犯罪,不是因為那裡不存在仇恨犯罪,而是因為他們根本就不報告。」

丁右立表示,加州相關委員會已經開展識別仇恨犯罪的相關培訓。目前,加州許多執法部門並不存在通報仇恨犯罪的規定。「如果他們沒有自己的報告仇恨犯罪的規則,他們會從郵箱中獲得與舊金山或洛杉磯一樣的規則去實施。」

加州亞太裔美國律師協會是法案贊助者之一。該協會的執行主任Charles Jung表示:「針對亞裔美國人的仇恨犯罪就是針對所有美國人的仇恨犯罪,這項法案是邁向平等與平權必須的一步。」

Jung回憶起疫情期間,自己的父母在北灣沙灘被人攻擊與呵斥。Jung的父親已83歲,走路須用拐杖,卻遭到仇恨人士又打又踢。他表示,像他父親那樣的受害者還有很多人,法案的提出和通過正是為了他們。

加州亞太美國律師協會執行主管Charles Jung(右)演講。(記者楊逸辰/攝影)

「很多人把亞裔美國人當做外國人,儘管亞裔群體19世紀就來到這個國家生活,他們已經待了100多年了。」丁右立表示,「我們要提醒人們,我們都是美國人。」