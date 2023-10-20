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金山警長：上周罪案同比減40起

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山警察局長史考特報告上周犯罪數據。（圖片來源：SFGOVTV）
舊金山警察局長史考特報告上周犯罪數據。（圖片來源：SFGOVTV）

舊金山警察局18日晚間召開公聽會。警察局長史考特(Bill Scott)就上周的犯罪情況做出了報告，並介紹了APEC的安保工作。會上也透露了一些有關最近中國駐舊金山總領事館被車撞襲擊的調查情形。

關於10月9日發生的汽車衝撞中領館一案，史考特表示，當時呼叫警察的911電話來自領事館內部。警方透露的訊息還顯示，當時衝入領事館的駕駛人攜帶了刀具、十字弩和弩箭，然後，犯人轉向一名員警和一名保安，將刀具朝著員警和保安的方向做了「多次快速向下擺動的動作」。他沒有服從警方叫他臥倒放下刀具的命令，最終被警方開槍擊中，被送去醫院後不治身亡。

會上指出，舊金山的謀殺、强姦、搶劫、偷盜等一類犯罪，上周同比去年同期下降了6%，減少約40起案件。其中掠奪私人財產的犯罪同比下降了7%。暴力犯罪同比提升了3%。破案率為72%。

12日中午12時43分，在金門大橋附近發生一起槍擊案。三名受害者在一輛汽車旁歇息時，一位不明人士停車靠近，並對他們開槍射擊數槍後逃離現場。其中兩名受害者被送去救治，一名受害者自行開車前往醫院救治。三人現在都處於穩定狀態。史考特表示，調查仍在進行，市民如果發現綫索可以告知警方。

12日下午6時30分，八名戴面具的黑衣劫匪衝入Geneva大道的Walgreens商店搶劫財物。當時正有警員被派遣至商店附近巡查，於是隨即對劫匪團夥實施抓捕。最終逮捕六名劫匪，包括一名未成年人。和劫匪在一起的還有一名嬰兒，已被送往兒童保護服務中心。雖然有兩名劫匪成功逃離，但是所有被劫財物已經都被追回。

舊金山 槍擊 暴力犯罪

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