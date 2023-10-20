紐森23日訪中 聚焦氣候、經貿

紐森與夫人將於下周一率代表團訪問中國。（取自Jennifer Siebel Newsom社交媒體）

加州州長辦公室發布消息，州長紐森 （Governor Gavin Newsom）將與夫人Jennifer Siebel Newsom率領加州代表團，於23日(下周一)前往中國進行為期一周的訪問，重點是關注氣候行動和世界上最大的兩個經濟體之間的夥伴關係。

紐森辦公室表示，為期一周的中國之行，他將走訪全國、地方人士和商業夥伴，以推進氣候行動，促進經濟發展和旅遊業及文化交流合作。「世界的命運取決於加州和中國的氣候行動。」這次訪問是在11 月將於舊金山舉行的亞太經合組織(APEC) 峰會前進行，以建立加州與中國之間悠久的夥伴關係。

紐森表示，這次訪問是為了進一步推動加州對競爭、創新和包容性的承諾。我們的民間關係源遠流長、歷久彌新。如今，加州人的根源很大一部分可以追溯到中國，很自豪加州能夠成為最大華裔美國人群體的家園。美國的中國移民中，有32%居住在加州。加州尋求與中國進行健康的經濟競爭，特別是在我們共同努力轉型為低碳經濟的過程中。

紐森說，「加州和中國掌握著解決氣候危機的關鍵。作為世界上最大的兩個經濟體，我們的夥伴關係對於為其他地區採取氣候行動至關重要。數十年的合作證明我們可以共同完成的任務，包括淨化空氣、加速電動車 的發展、保護大家免受極端天氣的影響以及保護土地和海洋。 」

中國駐舊金山總領館19日在其網站上發布了外交部發言人毛寧對紐森訪華的評論：「中方歡迎紐森州長率團訪華，希望此行取得正面成果，促進加州與中國交流與合作。我們一向鼓勵中美兩國各界和民眾多走動、常來往，支持兩國地方擴大在經貿、科技、教育、文化、青年等廣泛領域的交流與合作，為兩國人民帶來更多福祉，為中美關係增添更多正能量。」

紐森七天的旅程包括訪問香港、深圳、廣州、北京、上海以及江蘇省。以下是紐森中國行的主要活動：

香港：參加與香港大學領導階層的爐邊談話。香港大學是一流的高等教育機構，與加州大學 系統非常相似，在推動研究、促進創新和制定政策方面發揮著重要作用。對話將重點討論共同努力應對氣候變化，同時促進雙方的經濟成長。

廣東：與幫助工業城市轉變為電動車和電動公共交通樞紐的地區領導人和企業會面。2018年，擁有1300萬人口的深圳，成為全球第一個轉型為純電動公車的城市，擁有1萬6000個輛公交車和4萬個充電站。代表團將重點關注中國如何加速和激勵向電車轉型，以及開發支援所有電動車的基礎設施。

北京：在首都北京，州長將與幾位國家和地方高級官員會面，簽署更多備忘錄以推進氣候合作，並討論甲烷和清潔能源轉型、在應對氣候危機的同時發展經濟等主題、加強文化聯繫並打擊 仇外心理。在北京期間，州長還將遊覽長城，會見美國駐華大使伯恩斯和美國大使館工作人員，並會見中國五個省份的領導人和代表中國近四分之一人口的相關代表。

江蘇：將參觀江蘇的離岸風電設施，了解政府和企業為使中國成為世界上最大的風力發電國所做的努力。加州已制定了自己的離岸風電容量規畫目標。在江蘇，還將與省長一起參觀濕地保護區。