我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

出人意料 紐森訪中前先訪以色列

編譯廖宜怡／綜合報導
加州州長紐森出人意料宣布20日將訪問以色列。（美聯社）
加州州長紐森出人意料宣布20日將訪問以色列。（美聯社）

州長紐森（Gavin Newsom）19日出人意料宣布將出訪以色列，稱此行是為了向本月遭到哈瑪斯攻擊的受害者「傳遞加州的支持」。在訪問以色列後，紐森會接著前往中國。

紐森發言人梅隆（Erin Mellon）在一份聲明中說：「州長調整了他的國際行程計畫，將在前往中國之前先短暫訪以色列。在以色列期間，州長將與受暴力攻擊的受害者會面。」

梅隆表示，紐森將於20日抵達以色列，當天晚上即會離開。梅隆還表示，加州已經寄出醫療物資給以色列。基於安全考量，梅隆拒絕透露紐森將訪問以色列哪些地區。

紐森推文說：「我正在前往以色列的路上，我將與那些受到可怕恐怖攻擊的人會面，向他們表達加州的支持。」

在紐森前往以色列之際，美國民主黨正在尋求消除黨內因以哈衝突產生的分歧。民主黨許多中間派人士承諾支持以色列，進步派人士則呼籲立即停火。剛結束以色列之行的拜登總統因為支持以色列攻擊加薩、呼籲國會提供更多資金給以色列，遭到民主黨自由派強硬人士的批評。

紐森18日宣布，州政府將立即撥款數百萬元來加強加州猶太教堂和清真寺的安全，此舉受到加州猶太裔和穆斯林領導人的讚揚。

加州美國伊斯蘭關係委員會（Council on American-Islamic Relations California）執行長艾盧許（Hussam Ayloush）發出聲明：「由於不斷出現將巴勒斯坦人和穆斯林非人化的危險言論，讓加州穆斯林愈來愈焦慮，並導致反穆斯林事件不斷增加。無論是誰，都有獲得安全的權利。」

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）本周也訪問了以色列，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）上周末也率團訪問了以色列。霍楚和舒默都是來自紐約州的民主黨人，而紐約州是美國猶太裔人口最多的州。紐森辦公室也指出，加州是美國猶太裔人口第二多的州，同時也是美國阿拉伯裔人口最多的州。

灣區猶太裔社區關係委員會（Jewish Community Relations Council）執行長葛雷哥萊（Tye Gregory）說：「我們對紐森州長此行深表感謝，他願意在戰爭期間訪問以色列，證明他認同並重視美以關係，以及在加州和世界各地的猶太社區。」

以色列 紐森 加州

上一則

襲擊舊金山中領館嫌犯 被警擊斃細節曝光

下一則

紐森23日訪中 聚焦氣候、經貿

延伸閱讀

加強溝通管控分歧 中美進行「1.5軌對話」

加強溝通管控分歧 中美進行「1.5軌對話」
「不談敏感話題」紐森將訪中國 談氣候行動與經濟發展

「不談敏感話題」紐森將訪中國 談氣候行動與經濟發展
紐森簽法 允房主單獨出售ADU

紐森簽法 允房主單獨出售ADU
加州嚴管加密貨幣 2025年7月起需獲許可證

加州嚴管加密貨幣 2025年7月起需獲許可證
加州加密貨幣新規2025年中實施 監管更嚴

加州加密貨幣新規2025年中實施 監管更嚴

熱門新聞

案發當天使館外面的警員與警戒線。（記者李怡╱攝影）

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

2023-10-12 13:19
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。(受訪者提供）

兒獲Google職位 申請多所名校卻落榜…華生父盼大學提高錄取透明度

2023-10-13 20:20
灣區多所大學畢業生就業薪資在全美名列前茅。（美聯社）

全美畢業生薪酬榜 史丹福9萬8900元排第5、聖他克拉拉大學第9

2023-10-17 02:18
亞當、晨霞和女兒Joy、Grace及尚在腹中的Naomi。（晨霞提供）

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

2023-10-15 02:17
這張日環食照片拍攝於2012年5月20日。 （NASA美國太空總署）

本周六「日環食」 灣區觀測指南

2023-10-13 02:17
英偉達執行長黃仁勳電郵告訴員工，公司一名以色列員工被哈馬斯綁架。（記者葛歆睿／攝影）

黃仁勳：Nvidia以色列員工 被哈瑪斯綁架

2023-10-12 12:57

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元