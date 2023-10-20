出人意料 紐森訪中前先訪以色列

加州州長紐森出人意料宣布20日將訪問以色列。（美聯社）

州長紐森 （Gavin Newsom）19日出人意料宣布將出訪以色列 ，稱此行是為了向本月遭到哈瑪斯攻擊的受害者「傳遞加州 的支持」。在訪問以色列後，紐森會接著前往中國。

紐森發言人梅隆（Erin Mellon）在一份聲明中說：「州長調整了他的國際行程計畫，將在前往中國之前先短暫訪以色列。在以色列期間，州長將與受暴力攻擊的受害者會面。」

梅隆表示，紐森將於20日抵達以色列，當天晚上即會離開。梅隆還表示，加州已經寄出醫療物資給以色列。基於安全考量，梅隆拒絕透露紐森將訪問以色列哪些地區。

紐森推文說：「我正在前往以色列的路上，我將與那些受到可怕恐怖攻擊的人會面，向他們表達加州的支持。」

在紐森前往以色列之際，美國民主黨正在尋求消除黨內因以哈衝突產生的分歧。民主黨許多中間派人士承諾支持以色列，進步派人士則呼籲立即停火。剛結束以色列之行的拜登總統因為支持以色列攻擊加薩、呼籲國會提供更多資金給以色列，遭到民主黨自由派強硬人士的批評。

紐森18日宣布，州政府將立即撥款數百萬元來加強加州猶太教堂和清真寺的安全，此舉受到加州猶太裔和穆斯林領導人的讚揚。

加州美國伊斯蘭關係委員會（Council on American-Islamic Relations California）執行長艾盧許（Hussam Ayloush）發出聲明：「由於不斷出現將巴勒斯坦人和穆斯林非人化的危險言論，讓加州穆斯林愈來愈焦慮，並導致反穆斯林事件不斷增加。無論是誰，都有獲得安全的權利。」

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）本周也訪問了以色列，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）上周末也率團訪問了以色列。霍楚和舒默都是來自紐約州的民主黨人，而紐約州是美國猶太裔人口最多的州。紐森辦公室也指出，加州是美國猶太裔人口第二多的州，同時也是美國阿拉伯裔人口最多的州。

灣區猶太裔社區關係委員會（Jewish Community Relations Council）執行長葛雷哥萊（Tye Gregory）說：「我們對紐森州長此行深表感謝，他願意在戰爭期間訪問以色列，證明他認同並重視美以關係，以及在加州和世界各地的猶太社區。」