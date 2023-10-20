拒絕妖魔化 「It All Starts Here」金山最大形象宣傳上線

主題為「一切始於這裡」的活動目標花費400萬元，購買城市中數百個公共廣告牌，扭轉本地人和遊客對於舊金山每況愈下的城市形象。（取自Advanced SF）

舊金山 商業領袖、名流和十幾個本地公司共同在19日上線了舊金山歷史上規模最大的城市形象宣傳活動，主題為（It All Starts Here）。該活動目標花費400萬元，購買城市中數百個公共廣告牌，扭轉本地人和遊客對於舊金山每況愈下的城市印象。紀事報報導稱，這項活動讓人聯想起著名的紐約市 城市宣傳口號「我愛紐約」（I ♥ NY）。

自疫情大流行以來，創新的居家辦公模式和市中心的毒品和遊民危機，對舊金山市中心的活力與形象造成衝擊。「一切始於這裡」的宣傳活動將聚焦舊金山及灣區豐富的文化歷史以及全球領先的高科技產業。在宣傳片中，出現了許多代表舊金山的符號，如李維牛仔褲、人工智能、嬉皮士文化、自動駕駛汽車等。

「一切始於這裡」是由加密貨幣公司Ripple董事會主席、億萬富翁拉森（Chris Larsen）和時裝品牌GAP聯合創始人費舍爾家族共同發起的活動，他們都是舊金山本地人。

拉森表示，舊金山人是時候向誇大的負面宣傳反擊了。他表示，媒體經常將舊金山妖魔化，形容這裡的生活方式最終會摧毀世界，這包括共和黨對於自由和民主政策的抨擊。媒體也利用「厄運循環」的說法，暗示城市已經進入厄運循環。「這無疑被武器化了」，用來針對舊金山。費舍爾（Bob Fisher）說，事實上，「隨著經濟持續增長，城市將進入繁榮的循環。」

拉森將城市比作一家面臨巨大挑戰的偉大公司。「在努力取得進展的同時，不能讓品牌毀於一旦。」

非營利組織Advanced SF負責宣傳活動的組織，包括蘋果、思科、谷歌、特斯拉、Salesforce等科技巨頭提供了支持。當地體育明星如金州勇士 隊、舊金山49人隊和舊金山巨人隊的當家球星都加入了該活動。

「這是一個自我不斷革新的地方。」費舍爾說，「在革新的過程中，肯定會出現一些動蕩。」費舍爾回想起去年訪問紐約市的情景，當地的人們湊過來問他，住在舊金山是怎樣的感受，他回答道：「老實說，紐約是世界上最偉大的城市。我們有我們的問題，你們也有。」

費舍爾表示，舊金山當地的居民是城市最好的推銷員，城市需要吸收新的想法、新的聲音，激發全世界最具創造力的人才來到舊金山生活。