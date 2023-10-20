金山執行反露營法清遊民帳篷 可考慮15分鐘接受庇護服務

舊金山警局將強制執行反露營法，清掃那些有資格但拒絕入住公共避難所或住房的遊民帳篷。（美聯社）

舊金山 警局近日已被授予權限，允許警員強制執行反露營法，清掃那些有資格但拒絕入住公共避難所或住房的遊民 帳篷。

舊金山市曾在今年1月發布一份警員執法指導，不允許警員強制執行或威脅在公共區域躺下或坐下的遊民。目前該指導已被撤回。根據18日最新的一份公告，警員被允許對拒絕庇護 服務的遊民執行反露營法。

該公告指出，警員可假設所有在公共街道上露營的人都是自願無家可歸的，直到得到相反的結論。新的政策給予遊民至少15分鐘來決定，是否接受城市提供的庇護服務或臨時住所。

根據該公告，執法警員需要一名遊民服務中心的工作人員陪同，並全程錄像遊民營地，製作一份行動報告，詳細說明如何確認該遊民是自願無家可歸的。公告還指出，警方需要將遊民任何可能的需求納入考慮範圍內。警員仍保有其他正常的執法權利。

公告發布之際，當地無家可歸者聯盟提起诉讼，表示舊金山市府在沒有提供足夠的保障住所的情況下執行反露營法，侵犯了遊民的憲法權利。

該聯盟指控該市違反自己出台的政策，即在沒有提供財務認領的選項時，強行破壞沒收遊民的財產。

去年12月，聯邦法官柳唐娜（Donna Ryu）做出裁決，限制舊金山警局強制執行反露營法。隨後市府律師提出了上訴，提出對非自願遊民的定義過於寬泛。

法院與該市最終在9月達成一致，允許警局對拒絕接受庇護所服務的遊民執行反露營法。

舊金山市每個晚上大約有4000人睡在城市的街道上，而目前城市只能夠提供3000張庇護床位。截止19日，仍有360人在庇護所的等待名單上，但即便是床位準備就緒，管理人員也很難立即聯繫到遊民申請者。