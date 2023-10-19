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APEC峰會將屆／國安局、金山警局聯手 馬士孔尼中心四周戒嚴

記者李怡／舊金山報導
舊金山多個部門領導人與聯邦機構代表出席，說明APEC會議期間的公共安全措施。（記者李怡╱攝影）
舊金山多個部門領導人與聯邦機構代表出席，說明APEC會議期間的公共安全措施。（記者李怡╱攝影）

聯邦國安局（U.S. Secret Service）與舊金山警察局(SFPD)18日舉行聯合發布會，討論亞太經濟合作組織會議（APEC）期間的公共安全措施。舊金山縣警、交通局、應急管理處等多個城市職能部門領導出席會議並表示，舊金山市一直在與聯邦政府合作，包括國安局、國務院和來自白宮的代表，以確保會議安全，同時盡可能減少對當地民眾生活和遊客的影響。

聯邦國安局當天公布此次活動的安保細節，其中包括馬士孔尼會議中心(Moscone Center)周圍的四個街區的封鎖、關閉的交通線路（包括中央地鐵部分站點），以及舊金山的空中交通也會受到限制。 諾布山社區（Nob Hill） 內河海濱（Embarcadero）、馬士孔尼中心會議期間將戒嚴。

國安局特工負責人布朗(Jeremy Brown)在記者會上說：「峰會期間的安保工作，對舊金山本地居民和遊客的影響是不可避免的。我們對會議期間的安保計畫有絕對的信心。」

會議中心地點馬士孔尼中心的安全戒嚴範圍包括市場街、哈里森街（Harrison）、橫跨第二街和第五街的區域。這些區域內將設有多層安全措施。屆時市民只被允許在這之外的區域出行，且需要授權通行證。美國總統拜登預計將在諾布山上的飯店下榻，周圍會再設置一個單獨的安全邊界，會使得私家車出行和公共交通受阻。

舊金山警察局史考特（Bill Scott）表示，除了周三宣布的安保措施外，會議期間還會加強警力部署。舊金山所有宣誓警員會在整個峰會期間全程工作外，還會有其他執法人員共同參與，以保護會議安全。

舊金山市交通局局長譚沐霖(Jeffrey Tumlin)說：「出於安全原因，中央地鐵的Yerba Buena站與4街布蘭南站（Fourth and Brannan station）將在活動期間關閉。華埠地鐵白蘭站和聯合廣場站會保持通暢，以供市民在此進行交通中轉。」

警察局長史考特表示，舊金山所有宣誓警員會在整個峰會期間全程工作。（記者李怡╱攝影...
警察局長史考特表示，舊金山所有宣誓警員會在整個峰會期間全程工作。（記者李怡╱攝影）

雖然APEC峰會的舉辦時間只有一周，但當地市民和企業將在峰會的前幾天，就會被指定在安全範圍外活動。部分安全範圍內區域仍可供商業活動和居民進入，但需要接受安全檢查。

聯邦國安局發布的會議安全封鎖區域。（記者李怡╱攝影）
聯邦國安局發布的會議安全封鎖區域。（記者李怡╱攝影）

作為舊金山市確保APEC周安全響應的一部分，舊金山應急管理中心(EOC)將與聯邦密切協作，為舊金山居民即時傳達準確的諮詢。此外，經濟和勞動力發展辦公室(OEWD)、小型企業辦公室(OSB)將與安全局指定地區的居民、企業主和雇主進行挨家挨戶的外展活動。包括指導市民如何在安全範圍內活動等。

首屆APEC會議於1989年舉行，此後成為專注於國際議題的定期峰會。成員國多為環太平洋國家和地區，包括美國、日本、中國、澳洲和韓國。亞太經合組織的主要活動稱為領導人周。會議期間國家元首、政府官員與商業代表齊聚一堂。

交通局長譚沐霖表示，會議期間華埠白蘭站會開放。（記者李怡╱攝影）
交通局長譚沐霖表示，會議期間華埠白蘭站會開放。（記者李怡╱攝影）
國安局特工負責人布朗（左一）表示，對會議期間的安保計畫有絕對的信心。（記者李怡╱...
國安局特工負責人布朗（左一）表示，對會議期間的安保計畫有絕對的信心。（記者李怡╱攝影）

舊金山 APEC 地鐵

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