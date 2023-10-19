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11月APEC峰會 金山交通管制 公車、地鐵、纜車都受影響

記者李怡／舊金山報導
11月APEC會議期間，會議中心交通管制地圖。（取材自舊金山交通局）
11月APEC會議期間，會議中心交通管制地圖。（取材自舊金山交通局）

舊金山市政府多個執法與服務部門18日在舊金山聯邦國安局內召開記者會，發布關於「11月11日舉辦亞太經濟合作組織會議（APEC）的安保和交通安排通知」。舊金山交通局局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）表示，會議將影響整個舊金山的交通。市中心將出現擁擠、交通延誤、交通改道、Muni公交延誤和擁擠等情況。望民眾即時留意交通局發布的動態，網站為https://www.sfmta.com/projects/asia-pacific-economic-cooperation-apec-transit-and-travel-information

舊金山將在今年11月主辦的亞太經濟合作組織領導人高峰會，預計會有來自20多個國家約3萬人參加。雖大多數APEC活動將在市場南街(SoMa)和布諾山（Nob Hill）社區舉行，但APEC將影響整個舊金山的旅行和交通，尤其是在11月14日至19日這段期間影響最大。屆時由於高度的安保活動，會議周邊地區將禁止車輛和行人通行，只有活動參與者或在安保範圍內生活或工作的人除外。

11月APEC會議期間，金山多條公車路線受影響。（取材自APEC組委會）
11月APEC會議期間，金山多條公車路線受影響。（取材自APEC組委會）

譚沐霖說：「建議途經舊金山的人留出充足的旅行時間，並為可能出現的延誤做好準備。」

舊金山交通局也發布APEC會議期間會受到影響的路段，希望市民提前做好出行計畫，並預留出充裕的通勤時間。

會受到影響的公車路線包括T線輕軌列車、T線巴士、1號巴士列治文方向、5號公車夜間車服務、8號8AX快線和8BX快線巴士、12號巴士市中心方向、14號巴士和14R快線、15號巴士快線、30號巴士、45號巴士、91號夜間車、714號捷運清晨接駁(穿梭)巴士、California線觀光纜車(鐺車)、Powell/Mason線觀光纜車、Powell/Hyde線觀光纜車、18號巴士(單日改道)、F線街車(單日改道)。

臨時KT線地鐵服務將取代T線列車服務，路線將從Balboa Park到Embarcadero，再到Sunnydale。其中包括經停Embarcadero沿線的Folsom和Brannan站，以及King街沿線的2街和4街車站，但會暫停4街夾Brannan站以及會展中心站(Yerba Buena-Moscone)的Muni服務。

APEC會議期間布諾山社區，鄰近華埠的交通管制地圖。（取材自舊金山交通局）
APEC會議期間布諾山社區，鄰近華埠的交通管制地圖。（取材自舊金山交通局）

Muni地鐵接駁列車每五分鐘一班，往返華埠白蘭站和聯合廣場站之間，使得前往華埠和市中心以北地區的交通不會受阻。旅客可以在Powell街車站到聯合廣場站搭乘臨時接駁列車。

譚沐霖說：「會議期間保障華埠交通通暢是交通局的重要任務，因華埠是連結會議中心與市區的重要樞紐。」

舊金山 APEC 華埠

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